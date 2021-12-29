القبض على صاحب فيديو التعدي على سيدة أمام أطفالها بالوراق

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، من القبض على بطل فيديو التعدي بالضرب على سيدة أمام أطفالها بالوراق.

التعدي بالضرب على سيدة بالشارع أمام أطفالها

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة الوراق، بقيام شخص بالتعدي بالضرب على سيدة بالشارع أمام أطفالها، علي الفور جرى تشكيل قوة من مباحث القسم لضبط المتهم، وبعمل التحريات، تبين أن السيدة شقيقة زوجة المتهم، وبسبب خلافات عائلية بينهما، تعد بالضرب على المجني عليها.

القبض على المتهم

تمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات مع زوجته، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.