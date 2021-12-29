نجل سيدة حلوان يكشف تطورات حالتها: «تخضع لعملية خطيرة خلال 48 ساعة»

قال محمد حمدي، نجل الحاجة «بشرى»، المعروفة بـ سيدة حلوان، التي أنقذت طفلتين من السحل على يد لص سرق هاتف محمول منهما في منطقة العزبة البحرية بحلوان جنوب القاهرة، ما عرضها للإصابة، أن والدته وصلت صباح اليوم مستشفى معهد ناصر بعد تحويلها من مستشفى حلوان العام لخطورة حالتها، وخضعت للفحص الطبي من قبل طاقم الاستقبال، وتبين إصابتها بكسر في الفقرة 12 بالعمود الفقري وتم وضعها تحت الملاحظة.

عملية جراحية خطيرة خلال 48 ساعة

وأضاف نجل سيدة حلوان، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن والدته من المحتمل أن تجري عملية جراحية خطيرة خلال 48 ساعة، قائلاً: «والدتي لم تعان من أي إصابات في جسمها سوى شرخ في العمود الفقري بالفقرة 12، ومدير المستشفى قال لي إن الإصابة أثرت على جسدها»، مؤكدا أن أشعة الرنين ستوضح كل شيء، وحاليا حالتها مستقرة.

السيدة تصدت للمتهم وقت الواقعة

وكان اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أمر بنقلها إلى معهد ناصر لاستكمال العلاج بعدما أثبت الفحص الطبي إصابتها بكسر في الفقرة الصدرية الثانية عشرة جراء حادث السحل الشهير لها رفقة طالبتين في حلوان، على يد لص سرق هاتف إحدى الطالبتين، وعندما شرع في الهروب، حاولت السيدة التصدي له، لكنها أصيبت هي والطالبتان، وألقت مباحث حلوان، القبض على الشاب المتهم لمحاكمته، وأمرت جهات التحقيق بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.