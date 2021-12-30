محافظ القاهرة: استلام 1834 طلبا لتقنين الأوضاع في مخالفات البناء

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم اللجان الفنية والأمانة الفنية بالأحياء، لسرعة إنجاز الملفات الخاصة بالمتقدمين للتصالح على مخالفات البناء، وكذلك تم حصر الأحياء التي يوجد بها حالات خاصة، مثل أحياء القاهرة التاريخية ومنشأة ناصر والمرج وعين شمس والمطرية، لتطبيق الإجراء القانوني المناسب بشأنهم.

التصالح في مخالفات البناء

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ القاهرة مع نوابه للمناطق الأربعة والسكرتير العام و السكرتير العام المساعد، لمتابعة إجراءات ملف التصالح على مستوى الأحياء وما تحقق من إنجازات وعرض ودراسة كافة المعوقات وإيجاد حلول قانونية لها.

وأكد محافظ القاهرة على ضرورة التنسيق مع نقابة المهندسين لزيادة لجان الفحص، وحصر كافة المعوقات بهذا الشأن وحلها.

إنهاء إجراءات التصالح سريعا للمتقدمين

كما ناقش الاجتماع موقف طلبات تقنين وضع اليد بالمحافظة، حيث أكد محافظ القاهرة أن عدد الطلبات المقدمة بلغ 1834 حالة على مستوى محافظة القاهرة، مشيرًا إلى وجود بعض الحالات التي لم تأت لاستكمال الإجراءات.

وأكد محافظ القاهرة أن المحافظة حريصة على سرعة الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالحالات التي استكملت أوراقها، وأن أي تأخير من قبل أصحاب الطلبات في استكمال الأوراق سيؤثر بالسلب عليهم.