محافظ القاهرة يكلف بسرعة البت في ملفات التصالح على مخالفات البناء

وجّه اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، قيادات المحافظة بالتركيز على ملف التصالح في مخالفات البناء لإنجاز عملية فحص الملفات وتقنين الوضع للمخالفات التي ينطبق عليها قانون التصالح في مخالفات البناء، وشدد على ضرورة عقد اجتماعات مستمرة وتواصل بين المعنيين بأعمال الفحص والمعاينة والبت في ملفات التصالح.

كما عقد نواب محافظ القاهرة بالمناطق الأربعة اجتماعات مع نقابة المهندسين ورؤساء الأحياء وممثلي المراكز التكنولوجية لبحث معوقات العمل وبطء عملية فحص طلبات التصالح وتقنين الوضع للحالات التي ينطبق عليها قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019

دعم إجراءات تطبيق قانون التصالح

وقال المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إنه جار التعاون والتنسيق مع كل الجهات القائمة على تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء وعلى رأسها نقابة المهندسين، بعقد لقاءات مستمرة لإنجاز ملف التصالح وإزالة المعوقات، مضيفا لـ«الوطن»، أن المراكز التكنولوجية تقوم باستكمال أوراق التصالح، واللجان المختصة المشكلة من نقابة المهندسين هي التي تقوم بأعمال المعاينة والفحص للمخالفة محل التصالح والبت في الملفات وجار الإتفاق على آليات تساهم في سرعة البت في طلبات التصالح.

جدول زمني للانتهاء من ملفات التصالح

وقالت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، إنه تم اتخاذ خطوات منها تحديد جدولا زمنيا للأحياء واللجان للانتهاء من كافة ملفات التصالح، مع إمداد لجان التصالح بعدد إضافي من المهندسين من قبل نقابة المهندسين لسرعة إنهاء ملفات التصالح، والتيسير على المناطق الفقيرة من خلال كتابة إقرار من قبل صاحب الطلب، وإثبات تاريخ المخالفة، وعدم إلزامه بتقرير استشاري وذلك للإسراع في عملية التصالح وإنهاء الملفات حتى يتمكن المواطن من التعامل الرسمي على العقار وادخال المرافق فيما بعد.