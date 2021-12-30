غادة عبد الرازق تعلق على أزمة شيرين وحسام: لو مكانها كنت هعتزل

وجهت الفنانة غادة عبد الرازق رسالة إلى الفنانة شيرين عبد الوهاب بعد أزمة طلاقها من الفنان حسام حبيب والضغوط النفسية الأخيرة التي تعرضت إليها، مشيرة إلى تعرضها هي الأخرى لنفس تلك الضغوط لكن مع اختلاف تصرفها عن شيرين.

غادة عبد الرازق تعلق على أزمة شيرين عبد الوهاب

حيث علقت الفنانة غادة عبد الرازق على الأزمة الأخيرة للفنانة شيرين خلال لقاءها في برنامج «The Insider بالعربي»، قائلة: «هقول لشيرين إن الفنان الحساس الموهوب يمر بأزمات كثيرة جدا، وشيرين متعودة من صغرها على الأزمات، وكانت بتقع وبتقوم، لكن الوقعة بتاعتها المرة دي خضتنا كلنا».

غادة عبد الرازق: لو مكان شيرين هعتزل

وتابعت: «بس أنا كغادة عشان بحس الأحاسيس دي وبمر فيها مخضتنيش وكنت حاسة في يوم من الأيام إني هوصل للمرحلة دي، بس هي بتفرق من فنان لفنان، رد الفعل ممكن يبقى عامل أزاي، يعني أنا ممكن رد فعلي ميبقاش حلاقة شعر يبقى اعتزال».

غادة عبد الرازق تكشف عن ندمها من دخول الفن

وكانت غادة عبد الرازق قد كشفت خلال اللقاء عن ندمها من دخولها الوسط الفني، حيث قالت: «هي بتبقى تراكمات لحاجات كتير أوي بتوصلك لمرحلة إنك تقولي إي دا الطريق دا دمرني أوي أخد مني أوي وأخد من حياتي أوي وجه عليا».

كما أشارت إلى تمنيها دخول السلك القضائي مثل والدها، موضحة: «كان حلمي أدخل السلك القضائي، يا ريتني كملت زي بابا دخل حقوق واشتعل في مجلس الدولة، مش عارفة ليه ما روحتش في السكة دي، وروحت سكة تانية خالص».