غادة عبد الرازق تكشف سبب تفكيرها في الاعتزال: «كنت عايزة أتحجب»

تحدثت الفنانة غادة عبد الرازق عن تفكيرها في الاعتزال منذ سنوات، بسبب الانتقادات التي تعرضت لها من الجمهور، في محاولة للالتزام الديني وارتداء الحجاب، وقالت في تصريحات تلفزيونية خلال برنامج «صدى الملاعب»، مع الإعلامي «مصطفى الأغا»: «من 12 سنة كنت عايزة ألتزم دينياً وأتحجب وأبعد عن الفن».

غادة عبد الرازق تتحدث عن اعتزال «أدهم نابلسي»

وحول اعتزال الفنان الأردني أدهم نابلسي، الفن خلال الساعات الماضية، أضافت غادة عبد الرازق: «متحكموش على الناس.. هو أكتر واحد حاسس إنه مش مرتاح، محدش ليه دخل في دينك وشعرك، احنا مالناش دخل هو عايز يعمل ايه، متحكموش على حد، هو حر في حياته».

غادة عبد الرازق: أنا كتومة

وتابعت غادة عبد الرازق، «أنا للأسف كتومة جدا، لكن أهلي بيحسوا بيا، ويفضلوا يسألوني مالك؟، وفي الآخر أعترف بكل حاجة».

آخر أعمال غادة عبد الرازق

وكان آخر أعمال غادة عبد الرازق مسلسل لحم غزال، الذي عُرض في رمضان الماضي، وحقق نجاحا كبيراً، وتدور أحداث المسلسل داخل حارة شعبية، وتضمن المشكلات الاجتماعية التي تمر بها إحدى الأسر المصرية، و«غزال»، هي سيدة من بيئة راقية، تبحث عن ابنها الذي أدمن المخدرات، ولكنه اختفى فجأة وتحاول الوصول إليه من خلال الشاب المنحرف الذي كان برفقته قبل اختفائه، ويجسد شخصيته الفنان «حمدي الميرغني»، وطلبت منه أن يبيع لها المخدرات، ووضعت له المنوم في العصير، للحصول على معلومات عن مكان نجلها، ولكنه أخبرها أن ابنها اختفى لأنه يكرهها، لتحرقه في النهاية ويموت.

مسلسل «لحم غزال»، من بطولة غادة عبدالرازق، وشريف سلامة، وعمرو عبد الجليل، وخالد كمال، وأحمد خليل، ومي سليم، ووفاء عامر، وآخرين، ومن تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.