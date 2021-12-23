شيرين عبد الوهاب وبناتها مع إسعاد يونس ليلة رأس السنة بـ«لوك جديد»

نشرت الصفحة الرسمية لقناة «دي إم سى»، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صور كواليس تصوير حلقة الفنانة شيرين عبد الوهاب وبناتها بصحبة الإعلامية إسعاد يونس من كواليس تصوير حلقة «صاحبة السعادة»، في أول حوار تليفزيوني مطول لها بعد أزمتها الأخيرة.

شيرين عبد الوهاب وبناتها.. رد حاسم على الشائعات

وخلال السهرة التي تظهر فيها شيرين عبد الوهاب وبناتها مريم وهنا، تكشف مزيدًا من الأسرار حول حياتها الفنية والشخصية، وتحسم الجدل حول العديد من الأخبار والشائعات التي حاصرتها خلال الفترة الأخيرة، وكذلك تكشف عن الأسباب الحقيقية التي دفعتها للتخلي عن شعرها، وظهورها بهذا الـ«لوك الجديد»، الذي أثار جدلا واسعا في الشارع المصري، ومواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.

تفاصيل الألبوم الجديد لـ شيرين عبد الوهاب

وفي سياق آخر، كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب، عن بوستر أغنيتها السادسة، من ألبوم الجديد، ومن المقرر طرحها قريبا، بعد أن حققت الأغنيات الخمس نجاحا كبيرا بين الجمهور، الذي يتطلع من شيرين عبد الوهاب الكثير من الأعمال الفنية بعد غياب.

انفصال شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب يتصدر التريند

كانت الفنانة شيرين عبد الوهاب، ظهرت دون شعر بعد خبر طلاقها من حسام حبيب، في حفلتها بدبي منذ أيام قليلة، وطلبت حينها من الجمهور، أن يتقبلها بهذا الشكل قائلة: «أقبلوني بشكلى ده، وأنتوا عارفين أنا كده فقت».

وعبرت شيرين، عبر موقع التغريدات «تويتر»، عن استيائها بسبب الأخبار التي تداوالت حول تورط طليقها، المطرب حسام حبيب ف حلاقة شعر رأسها.

وكتبت: « ليه ميكونش لوك جديد، ليه ميكونش تغيير، ليه ميكونش أنا اللي عملت كده حتى لو عندي اكتئاب».

وتساءلت: «ليه فرضتوا السيئ والأسوأ، وظلمتوا شخص برئ وظلمتوني؟» لتبرأ طليقها من الاتهامات التي وجهت له في الاعتداء عليها، وحلق شعر رأسها.