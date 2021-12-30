التصريح بدفن موظف لقي مصرعه بحادث في شبين القناطر.. صدمته سيارة نقل

أمرت جهات التحقيق في القليوبية بدفن موظف لقى مصرعه إثر تصادم سيارتين به أثناء استقلاله دراجة نارية، حيث اصطدمت السيارة الأولى به فسقط على الأرض فاصطدمت به الثانية وتوفي في الحال، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

بلاغ بوقوع حادث تصادم بشبين القناطر

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد تلقيه إشارة من المستشفى بوصول «م م ا»، 36 عاما، موظف، جثة هامدة إثر حادث تصادم.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وبالفحص تبين أن المتوفي كان يستقل دراجة خلف زميله وأثناء سيرهما اصطدمت بهما سيارة ميكروباص فسقط على الأرض، فجاءت سيارة أخرى نقل ثقيل وصدمته مرة أخرى ما أدى إلى وفاته، وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وضبط السيارتين، وتحرر المحضر اللازم والتحفظ على الجثة تحت تصرف جهات التحقيق التي أمرت بالتصريح بدفن الجثة.

دفن الطفلة «مريم» ضحية حريق شبرا

في سياق آخر، أمرت جهات التحقيق بالتصريح بدفن جثة طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات لقيت مصرعها في حريق اندلع بعقار مكون من 7 طوابق بحي غرب شبرا الخيمة، حيث جرى السيطرة على الحريق، ونقل جثة الطفلة إلى مستشفى ناصر العام، وتولت النيابة التحقيق، وقررت تشكيل لجنة لفحص الحريق والوقوف على أسبابه.

وتلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد هيثم شحاتة، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد بورود بلاغ لغرفة العمليات بنشوب حريق بالطابق الخامس داخل عقار مكون من 7 طوابق بمنطقة ابن الحكم في شارع السيدة عائشة بحي غرب شبرا الخيمة.

وعلى الفور جرى الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وجرى السيطرة على الحريق، والذي أسفر عن مصرع الطفلة «مريم. م. ف» متأثرة بإصابتها، وجرى نقل الجثة لمستشفى ناصر العام، وتحرير المحاضر اللازمة.