مصرع طفلة في حريق عقار بشبرا الخيمة

لقيت طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، في حريق اندلع بعقار مكون من 7 طوابق، بحي غرب شبرا الخيمة، وجرى السيطرة على الحريق، ونقل جثة الطفلة إلى مستشفى ناصر العام، وتولت النيابة التحقيق، وقررت تشكيل لجنة لفحص الحريق، والوقوف على أسبابه

ورود بلاغ بنشوب حريق

تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد بورود بلاغ لغرفة العمليات بنشوب حريق بالطابق الخامس داخل عقار مكون من 7 طوابق بمنطقة «ابن الحكم»، في شارع السيدة عائشة، بحي غرب شبرا الخيمة.

مصرع طفلة في الحريق

وجرى الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وجرى السيطرة على الموقف، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، إذ أسفر عن مصرع الطفلة «مريم.م.ف» متأثرة بإصابتها، وجرى نقل الجثة لمستشفى ناصر العام.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وجاري التعرف على سبب نشوب الحريق بالمكان.