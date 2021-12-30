حصاد «الرعاية الصحية».. 2 مليون خدمة طبية و47 ألف جراحة لأهالي الأقصر

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن حجم الخدمات الطبية والعلاجية التي تم تقديمها لأهالي الأقصر، والتي بلغت 2.150 مليون خدمة طبية وعلاجية، من خلال 54 منشأة صحية تابعة للهيئة على مستوى المحافظة، بينها 5 مستشفيات تابعة لهيئة الرعاية الصحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر، إضافة إلى 49 مركزًا ووحدة طب أسرة، وذلك خلال عام 2021 .

1.105 مليون خدمة طبية

وأوضح بيان للهيئة، أن إجمالي الخدمات الطبية المقدمة ضمن مراكز ووحدات طب الأسرة والتي تم تقديمها لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بلغت 1.105 مليون خدمة طبية، خلال عام 2021، مشيرًا إلى أن خدمات طب الأسرة التي يتم تقديمها من خلال 49 وحدة ومركز رعاية أولية بالأقصر تمثل 80% من الخدمات الطبية التي يحتاجها المواطن.

إجراء 47 ألف عملية جراحية

واستكمل البيان، أنه تم إجراء 47 ألف عملية جراحية من خلال مستشفيات هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، والتي تشمل مستشفيات «حورس التخصصي، إيزيس التخصصي، طيبة التخصصي، الأطفال التخصصي، الكرنك الدولي»، وتراوحت العمليات التي تم إجراؤها خلال 2021 بالمحافظة ما بين عمليات كبرى وصغرى ومتوسطة فضلًا عن التدخلات الجراحية فائقة الدقة أو التي تحتاج مهارة خاصة، مشيرًا إلى تقديم 170ألف خدمة طبية من خلال العيادات الخارجية بالمستشفيات في كافة التخصصات الطبية.

وقال الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إنّه من المقرر زيادة أعداد المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، لتصل إلى 66 منشأة صحية، تقدم كافة الخدمات الطبية والعلاجية بأعلى معايير الجودة العالمية، لقاطني إقليم جنوب الصعيد.

مليون مواطن في الأقصر

وأضاف الدكتور أحمد السبكي: «تخطى حاجز المسجلين بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بالأقصر وهي أولى محافظات الصعيد بالمنظومة، حاجز المليون مواطن»، مشيرًا إلى فتح 770 ألف ملف طبي إلكتروني للمواطنين بالمحافظة، وإجراء الفحص الطبي الشامل لـ 465 ألف منتفع بالأقصر، حتى الآن.

وأوضح أنّ الهيئة لديها خطة طموحة مُتسقة مع رؤية القيادة السياسية، لوضع مصر على خريطة السياحة العلاجية وجعل مستشفيات الهيئة مقصدًا للعلاج، وذلك بتطوير المفهوم الحالي من سياحة الاستشفاء إلى سياحة العلاج، وبدأنا بالفعل في استقبال وافدين أجانب بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية بغرض العلاج، مؤكدًا أنّ محافظة الأقصر ستكون نواة السياحة العلاجية في مصر.