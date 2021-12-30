إبراهيم فايق ينضم لإذاعة «ميجا إف إم»

كشف الإعلامي إبراهيم فايق، عن انضمامه لإذاعة «ميجا FM»، لتقديم برنامج إذاعي جديد، بعد أيام من مغادرته لـ«الراديو 9090»، ومن المُقرر أنّ يحمل اسم البرنامج «في الملعب وأنت سايق».

تفاصيل برنامج إبراهيم فايق على ميجا إف إم

ويُذاع برنامج «في الملعب وأنت سايق»، لـ إبراهيم فايق، عبر إذاعة «ميجا FM»، يوميًا من الأحد للخميس، في تمام الساعة الثالثة عصرًا.

انطلاق «في الملعب وأنت سايق» الأحد المُقبل

وكتب إبراهيم فايق، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلًا: «بحول الله وقوته.. أبدأ تجربة إذاعية جديدة مع بداية العام الجديد، (في الملعب وأنت سايق) مع إبراهيم فايق.. الساعة 3 العصر من الأحد للخميس على ميجا إف إم 92.7».

وأضاف إبراهيم فايق، عن برنامج «في الملعب وأنت سايق»، قائلًا: «برنامج جديد شكلًا وموضوعًا برئاسة تحرير الصحفي المتميز حامد وجدي.. بدايتنا الأحد الجاي.. اظبط الموجه معانا يوميًا».

إبراهيم فايق يُنهي رحلته في الراديو 9090

وكان الإعلامي إبراهيم فايق، قد رحل عن الراديو 9090، بعد رحلة إذاعية امتدت لنحو 7، حيث كتب قبل أيام، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: «7 سنوات من الحب.. 7 سنوات من أجمل سنوات حياتي العملية والمهنية قضيتها بين جدران بيتي الراديو 9090.. 7 سنوات كنت على ميعاد يومي مع مستمع الراديو 9090 الساعة 10 صباحا.. لقاء أحببته وأحببت كل ما فيه من تفاصيل.. ولأن لكل بداية نهاية محتومة، فاليوم تنتهي الرحلة ولا تنقطع علاقتي بأصدقاء الرحلة أبدا ما حييت.. سأفتقد جمهور 9090.. وسأفتقد كل أصدقائي هناك».