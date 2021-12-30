«المالية»: مبادرة السداد النقدي الفوري حققت نجاحا كبيرا

قالت نيفين منصور مستشار نائب وزير المالية، إن مبادرة السداد النقدي الفوري، جرى إطلاقها في 2020، وهي المبادرة السادسة من مبادرات الحكومة، لرفع الأعباء التصديرية عن الشركات المصدرة، ومن خلالها يمكن للشركات المصدرة، أن تحصل على المستحقات بشكل نقدي وفوري مخصوم منها 15% نسبة السداد الفوري.

تقسيم المبادرة على أكثر من مرحلة

وأضافت «منصور»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، مقدمة برنامج «اليوم»، عبر شاشة dmc، أن هذه المبادرة لاقت نجاح كبير منذ أن تم إطلاقها، وجرى تقسيمها إلى 4 مراحل، تم صرف 19 مليار جنيه، لما يقرب من 2300 شركة، مقابل 12 مليار جنيه للمبادرات الخمس التي سبقتها.

توفير سيولة للشركات المستفيدة

وتابعت مستشار نائب وزير المالية، أن هذه المبادرة توفر سيولة فورية للشركات المصدرة، وتجعلها قادرة على الاحتفاظ بالعمالة، وأن يكون لها سعر تنافسي في الأسواق العالمية وتبيع المنتجات المصرية هناك بالعملة الصعبة، والحفاظ على القدرات الانتاجية والالتزام بالشحنات التي تم التعاقد عليها.

وفي وقت سابق، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المصدرين المستفيدين من رابع مرحلة للمبادرة، بدأوا صرف دعم التصدير.

ولفت، إلى حصول نحو500 شركة على 957.4 مليون جنيه وستحصل مجموعة أخرى من المصدرين المستفيدين من هذه المرحلة بالمبادرة على مستحقاتهم في 28 فبراير و28 أبريل 2022.

وأوضح، أنه جرى صرف ما يزيد من 30 مليار جنيه لأكثر من 3000 شركة، خلال المراحل الثلاث للمبادرة في الفترة من نوفمبر 2020، وحتى أكتوبر2021، إضافة إلى المبادرات الأخرى المختلفة، بما يؤكد التزام الحكومة بمساندة القطاع التصديري وتوفير السيولة النقدية للشركات المصدرة، رغم ما تشهده الاقتصادات العالمية من تحديات، خاصة فى ظل أزمة «كورونا».