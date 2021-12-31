مركز معلومات الوزراء يستعرض أبرز النجاحات اقتصاديا واجتماعيا

مع بداية عام جديد يقدم مركز معلومات مجلس الوزراء المصري فيديو جديد عن حصاد مصر على مدار عام 2021، مستعرضًا أبرز وأهم الأحداث والنجاحات على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي؛ حيث شهدت بداية عام 2021، عودة العلاقات العربية بين مصر وقطر في قمة العلا مع الإمارات والسعودية والبحرين، واستئناف الرحلات الجوية المباشرة بينهما، بعد انقطاع 4 سنوات، وكذلك تنظيم مصر لبطولة العالم لكرة اليد للرجال، بمشاركة 32 منتخبًا لأول مرة في التاريخ.

معلومات مجلس الوزراء المصري ضمن أفضل 20 مركز فكر

وفي فبراير، جاء مركز معلومات مجلس الوزراء المصري ضمن أفضل 20 مركز فكر على مســتوى العالــم اســتجابة لجائحــة كورونا لعــام 2020، وفقًا لجامعة بنسلفانيا الأمريكية.

لتستأنف قناة السويس بعد إغلاقها خلال شهر مارس حركة الملاحة، إثر جنوح سفينة الحاويات «إيفرجيفن» في إنجاز كبير للمصريين في 6 أيام فقط.

الاحتفاء بنقل المومياوات الملكية المصرية

ليشهد العالم في شهر أبريل، الاحتفاء بنقل المومياوات الملكية المصرية في موكب مهيب من المتحف المصري إلى المتحف القومي للحضارة المصرية، وتكشف مصر خلال الشهر نفسه عن «المدينة الذهبية المفقودة» أضخم مدينة سكنية تم اكتشافها بالأقصر، وهي ثاني أكبر اكتشاف أثري في مصر بعد مقبرة «توت عنخ آمون».

وقف إطلاق النار في قطاع غزة

وفي مايو، بذلت مصر جهودًا مضنية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة لتنجح في ذلك بالفعل وتنال على ذلك إشادات دولية أبرزها، إشادة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

ليشهد منتصف العام حدثًا استثنائيًّا على صعيد العلاقات الدولية، بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي العاصمة العراقية بغداد، في أول زيارة لرئيس مصري لها منذ 30 عاما، كما افتتحت مصر خلال شهر يوليو من العام 2021 أحدث وأكبر القواعد البحرية «قاعدة 3 يوليو البحرية».

وبحلول شهر أغسطس استُؤنفت الرحلات الجوية الروسية إلى مطاري شرم الشيخ والغردقة، بعد توقفها عام 2015.

لتسطر مصر خلال الأشهر الأخيرة من عام 2021 صفحات مضيئة في سجل إنجازاتها المتنوعة، تضمنت: حصول مصر على 6 ميداليات في أولمبياد طوكيو، وإحراز اللاعبة فريال أشرف أول ذهبية لمصر والعرب في رياضة الكاراتيه.

فوز مصر بجائزة عالمية لـ4 مشروعات إنشائية

وكذلك فوز مصر بجائزة عالمية لـ4 مشروعات إنشائية، في مسابقة التحكيم العالمية لأفضل أعمال إنشائية في العالم لعام 2021، ومنها: مشروع «محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر» أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الزراعي في العالم. إلى جانب تتويج «بيج رامي» للعام الثاني على التوالي بلقب «مستر أولمبيا» في أبرز بطولة لكمال الأجسام في العالم.

بالإضافة إلى استلام مصر رئاسة قمة «الكوميسا» بعد غياب قرابة 20 عاما، وافتتاح طريق الكباش للربط بين معبدي الكرنك والأقصر، وفوز مصر بجائزتين دوليتين عن أول إصدار سيادي أخضر بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأخيرًا وليس آخرًا، فوز مصر بجائزة أفضل فيلم للترويج السياحي في الشرق الأوسط لعام 2021.