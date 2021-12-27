معلومات الوزراء: مشروعات الصعيد رفعت معدلات الاستثمار لـ500% وساهمت في تراجع الفقر

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فيديوجراف جديد بشأن جهود الدولة المصرية في تنمية إقليم الصعيد، إذ أسفرت المشروعات التي نفذتها الدولة، عن زيادة معدلات الاستثمارات العامة والخاصة بنسبة 500% و55% على التوالي، كما تراجع معدل الفقر بريف الوجه القبلي في 2019/2020 بـ3.79 نقاط مئوية، مقارنة بـ2017/2018، وجرى إنهاء جميع المناطق غير الآمنة، ووصلت نسبة التغطية الحالية لمياه الشرب إلى 98% مقارنة بنحو 85% في 2014 ونسبة التغطية الحالية لخدمات الصرف الصحي 33% مقارنة بـ22% عام 2014.

وعلى مستوى قطاع النقل والمواصلات، جرى إنشاء وتطوير 6600 كم من الطرق، وإنفاق 32 مليار جنيه في تطوير منظومة السكة الحديد، وتنفيذ 365 كوبريًا ونفقًا، كما شهد قطاع الإسكان تنفيذ 14 مدينة جديدة و188 ألف وحدة سكنية، وفي قطاع المياه والصرف الصحي تم تنفيذ 121 مشروعًا لمياه الشرب و224 مشروعًا لخدمات الصرف الصحي.

مشروع بنبان للطاقة الشمسية

وأوضح الفيديو جراف فيما يتعلق بقطاع الكهرباء والطاقة، أنّه جرى إضافة نحو 8.8 آلاف ميجاوات من الطاقة الكهربائية، وتنفيذ مشروع بنبان في محافظة أسوان، وهو واحد من أكبر مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة على مستوى العالم، وفي قطاع البترول والغاز، جرى توصيل الغاز الطبيعي لنحو 1.1 مليون وحدة سكنية، إضافة إلى تنفيذ مشروعات لتنمية حقول البترول والتكرير والتصنيع وتوصيل الغاز الطبيعي.

97 مشروعًا لتطوير مكاتب البريد

وعن إنشاء وتطوير البنية التحتية المعلوماتية التكنولوجية بصعيد مصر لرقمنة الخدمات الحكومية، بيّن الفيديو جراف، أنّه جرى تنفيذ 97 مشروعًا لتطوير مكاتب البريد، و40 مشروعًا لتطوير ورقمنة الشهر العقاري، و89 مشروعًا لتطوير ورقمنة المحاكم والنيابات.

10 مجمعات صناعية توفر 26 ألف فرصة عمل

وشهد قطاعا التعليم والصحة طفرة كبيرة من حيث إنشاء وتطوير المدارس والمستشفيات، وفي قطاع الصناعة تم وجارٍ تنفيذ 10 مجمعات صناعية بإجمالي 2628 وحدة صناعية توفر 26 ألف فرصة عمل.