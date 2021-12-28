معلومات الوزراء: 17.5% من المواطنين يشترون عبر الإنترنت بعد كورونا

استطلع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، آراء المواطنين بشأن مدى تفضيلهم للشراء عن طريق الإنترنت واعتمادهم على هذا النوع من الشراء بعد أزمة كورونا، حيث أشار المركز إلى أنّ تداعيات أزمة فيروس كورونا، واتجاه معظم دول العالم إلى الغلق، أو السماح بعدد ساعات عمل قليلة خلال اليوم، جعل أغلب المواطنين حول العالم يتجهون نحو التسوق عبر الإنترنت، والاعتماد على خدمة التوصيل للمنازل، منعًا للتزاحم ولطلب احتياجاتهم في أي وقت خلال اليوم، وهو ما دعا إلى إجراء هذا الاستطلاع للتعرف على توجهات المصريين إزاء ذلك.

82.5% لم يشتروا حتى الآن من الإنترنت

وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في بيان عنه، أنّه بسؤال المواطنين في العينة البالغين (18 عاما فأكثر) الذين يمتلكون هواتف محمولة، عما إذا كانوا يشترون عبر الإنترنت أم لا، أظهرت النتائج أنّ 17.5% من المواطنين بالعيّنة يشترون بالفعل عن طريق الإنترنت، في حين أجاب 82.5% منهم بأنّهم لم يشتروا حتى الآن.

وبدراسة الخصائص الديموجرافية لمن يشترون من خلال الإنترنت، تبيّن أنّ أغلبهم ممن هم في الفئة العمرية من 18 إلى أقل من 30 عاما، ومن قاطني الحضر والمحافظات الحضرية، إضافة إلى ذوي المستوى التعليمي الجامعي فأعلى، والمستوى الاقتصادي الأعلى بالعيّنة، وذلك مقارنة بالفئات المكملة الأخرى.

وبسؤال المواطنين عن المنتجات التي يقبلون عليها لشرائها عن طريق الإنترنت (وإمكانية اختيار المبحوثين خلال إجابتهم لأكثر من منتج)، اتضح أنّ الملابس كانت في المقدمة بنسبة 62.2% من إجمالي المنتجات التي يتم شراءها، يليها بفارق كبير الأحذية بنسبة 8.3%، ثم الأجهزة الإلكترونية والهواتف المحمولة بنسبة 7.6%، والمنتجات الغذائية بنسبة 5.1%، والأدوات المنزلية بنسبة 5%.

تأثير كورونا على حركة الشراء

وعن مدى تأثير أزمة فيروس كورونا على اتجاه المواطنين بالعيّنة نحو الشراء عبر الإنترنت، ذكر 43.2% ممن يقومون فعلياً بالشراء من خلال الإنترنت أن الأزمة أدت إلى ارتفاع نسب شرائهم عبر الإنترنت، مقابل 15.4% قل شراؤهم من الإنترنت بعد الأزمة، و31.5% منهم استمر معدل شرائهم كما هو دون تغيير، في حين لم يستطع التحديد النسبة المكملة وهي 9.9%.