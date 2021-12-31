بعد تعديل فترات صلاحيتها.. مصر تؤمن احتياجاتها من اللحوم لمدة 10 أشهر

أصدرت وزارة التجارة والصناعة ممثلة فى الهيئة العامة المصرية للمواصفات والجودة قرارا، حصلت «الوطن»، على نسخة منه، بتعديل فترات الصلاحية للأسماك المجمدة والكبدة المحفوظة على درجة حرارة 18 مئوية .

وقال مستورد بالغرف التجارية، إنّ القرار سينعكس ايجابيا على سوق اللحوم في مصر ي ويعد بشرة خير لكونه يُؤمن احتياجات البلاد من البروتين لمدة تصل إلى 10 أشهر في ظل التقلبات العالمية للأسعار وارتفاع أسعار الشحن.

تعرف على فترات صلاحية الاسماك والكبدة الجديدة

وثمن «سيد النواوي»، نائب رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة قرار وزارة التجارة والصناعة وهيئة المواصفات والجودة بمد فترة الصلاحية لكلا من الأسماك والكبدة المجمدة ليصبح 9 أشهر للأسماك و10 أشهر للكبدة، لافتا إلى أنّ تعديل فترات الصلاحية للحوم يساهم في تأمين مصر احتياجات البلاد من البروتين لمدة تصل إلى 10 أشهر .

المواصفة الجديدة ستطبق عام 2022

وأشار النواوي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، بأنّ المواصفة القياسية المصرية رقم 2613 – 2 – 2008 الخاصة بفترات صلاحية المنتجات الغذائية سيطبق على الرسائل المستوردة بدءا من تاريخ صدور القرار، وليس على المنتجات التي دخلت قبل صدوره، على أن تكون فترة الصلاحية بالنسبة للأسماك المجمدة 9 أشهر، وبالنسبة للكبد المجمدة 10 أشهر من تاريخ الذبح، ولفت إلى أن تعديل فترات الصلاحية للأسماك المجمدة، والكبد المجمدة، سيتم العمل به بداية من العام الجاري 2022 .

وينص القرار على أن الهيئة العامة للمواصفات والجودة أجرت تعديل جزئي رقم 5 على المواصفة القياسية الخاصة باللحوم المجمدة وفترات الصلاحية على أن يلتزم المنتجون والمستوردون للسلع والمنتجات الغذائية بما جاء بالمواصفات القياسية رقم2613 لسنة 2006 والخاصة بفترات صلاحية المنتجات الغذائية والتي وضعت لها اشتراطات عامة مواصفات لفترات الصلاحية.

وأشار إلى أنّ مصر تستورد أسماك «البيلا جيك»، و«الماكريل والهارنج» من عدة بلاد أبرزها هولندا حيث تستورد مصر منها كميات تصل إلى 80 ألف طن تستهلكه الأسواق وتستورد الكبدة من أمريكا واللحوم المجمدة من البرازيل والهند .