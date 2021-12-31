إطلاق المسابقة الوطنية للمنتجات الغذائية المحلية بالتعاون مع «يونيدو»

أعلنت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة عن تنظيم الوزارة للمسابقة الوطنية للمنتجات الغذائية المحلية والتراثية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وذلك خلال الفترة من 6 إلى 14 فبراير 2022 ، مشيرة إلى أنه تم فتح باب التسجيل بالمسابقة لمنتجى ومصنعى المنتجات الغذائية المصريين، وللراغبين فى المشاركة عليهم التسجيل عن طريق فروع مركز تحديث الصناعة أو من خلال الموقع الإلكترونى للمسابقة https://egyptianfoodcontest.com/index.php/home

وقالت الوزيرة أن المسابقة تعد آلية ناجحة للتعريف بالتراث الغذائي والحفاظ على الهوية التاريخية للغذاء لكل دولة والمساهمة فى التنمية الاقتصادية المحلية للمناطق والفئات العاملة فى هذا القطاع ، خاصة فى ضوء التجارب الناجحة لتلك المسابقة والتى تم تنظيمها فى عدد من الدول ومنها سويسرا و تونس والمغرب .

وأوضحت جامع أن المسابقة تستهدف تحقيق عدد من الأهداف منها الترويج والتسويق للمنتجات الغذائية التراثية المصرية بما يساهم في زيادة المبيعات وخلق فرص عمل للمنتجين والموزعين لتلك المنتجات والمساهمة في تطوير الريف المصري ودعم مبادرات الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين ، فضلاً عن إتاحة فرص لربط قطاع السياحة بقطاع المنتجات الغذائية التراثية وذلك من خلال تشجيع تنظيم برامج ورحلات سياحية لاكتشاف التراث الغذائي في مختلف المحافظات والترويج السياحي لتلك المناطق إلى جانب المساهمة فى زيادة الصادرات والحد من الواردات للمنتجات الغذائية مما يسهم فى خفض العجز في الميزان التجاري.

ولفتت الوزيرة إلى أنه سوف يتولى إدارة المسابقة لجنة استراتيجية عليا برئاسة وزيرة التجارة والصناعة حيث ستقوم هذه اللجنة بالدور الرئيسي في الاشراف على المسابقة وتطوير العلامة التجارية لها وتدبير الموارد اللازمة لتنظيم وإعداد المسابقة وذلك بمشاركة كل من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة التموين والتجارة الداخلية، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وزارة البيئة، وزارة السياحة، مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية و التصنيع الزراعي، جهاز تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، غرفة الصناعات الغذائية، المجلس التصديري للصناعات الغذائية، ومركز تحديث الصناعة، وجمعية الطهاة المصريين.

جدير بالذكر أن المسابقة سيتم تنظيمها على أربعة مراحل وهي (1) مرحلة التذوق: تتشكل لجنة مكونة من ثلاثة أشخاص (مستهلك – منتج – أخصائي) والتي تقوم بتقييم المنتج من حيث المظهر والطعم والرائحة ثم تحدد قائمة المنتجات الفائزة.

(2) حفل تسليم الجوائز لأصحاب المنتجات الفائزة.

(3) تنظيم معرض للبيع: يعتبر المعرض فرصة للمنتجين ورواد الأعمال للمنتجات الغذائية المحلية والتراثية لعرض منتجاتهم والتعريف بها وفتح منافذ للبيع وزيادة أرباحهم.

(4) الترويج لتلك المنتجات: يتم عمل حملات ترويجية وبرامج سياحية للتعريف بالمنتجات الغذائية المحلية والتراثية.

وتستهدف المسابقة في نسختها الأولى الفئات التالية:

• الحلويات والفاكهة المصنعة: التمور المعلبة – العجوة – الفاكهة المجففة – المربات – العسل الأسود – العصائر – الحلاوة الطحينية – عسل النحل.

• منتجات الألبان: الجبن – السمن – الزبده – الكشك.

• منتجات اللحوم والأسماك: اللحوم – البسطرمة – المأكولات البحرية المملحة أو المتبلة.

• الخضروات والزيوت والأعشاب العطرية: الملوخية – الفلافل – المخللات – زيت بذور الكتان – زيت الزيتون – زيت بذرة القطن – الأعشاب.

• الحبوب ومنتجاتها: الأرز – الخبز – الفطير – منتجات الحبوب الأخرى.

وتدل الخبرة الدولية على أن هذه المسابقة - والتي تستمر فاعليتها لمدة أسبوع- حدث عالمي يلتف حوله كافة أجهزة الدولة المعنية بالتنمية ويشارك فيه مئات المنتجين بحضور آلاف المستهلكين من أهل البلد بالإضافة إلى نجاحه في جذب أنظار السائحين والمستوردين الدوليين وسلاسل المتاجر الدولية المهتمين بهذا الشأن.