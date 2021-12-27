تفاصيل اختيار وزيرة التجارة لـ«السويدي» رئيسا لاتحاد الصناعات حتى 2025

قررت وزيرة التجارة والصناعة تعيين المهندس محمد السويدي لرئاسة اتحاد الصناعات المصرية للدورة القادمة تمتد حتى العام 2025، وأصدرت الوزيرة القرار رقم 660 لسنة 2021 بتعيين «السويدي» رئيسا للاتحاد، والمهندس محمد طارق توفيق، والدكتور محمود سليمان وكيلي لمجلس الإدارة، ما يعد أول تطبيق عملي لقانون اتحاد الصناعات الجديد رقم 70 لسنة 2019.

اختيار رئيس الاتحاد

وشهد اتحاد الصناعات أمس أجتماع مجلس إدارة الاتحاد بعد أن أكتمل تشكيل المجلس بالأعضاء المنتخبين والمعينين بإجمالي 26 عضوا، منهم 19 عضوا مُنتخب من مجالس إدارات الغرف الصناعية، وسبعة أعضاء معينين بموجب قرار وزيرة التجارة والصناعة رقم 640 بتاريخ 21 ديسمبر 2021.

وعقد اجتماع أمس الأحد، بحسب بيان اتحاد الصناعات، برئاسة فاروق صبري رئيس غرفة صناعة السينما وعضو مجلس إدارة الاتحاد عن الغرفة بصفته أكبر أعضاء الاتحاد سناً وبحضور المعنيين من القانونيين وعدد 23 مشاركا من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لاعتذارعدد 3 أعضاء لظروف السفر.

تزكية المهندس محمد السويدي

وأوضح البيان أنه تم خلال الاجتماع اختيار المرشح لمنصب رئيس الاتحاد والوكيلين بأغلبية ثلاث أرباع أعضاء المجلس، وذلك للعرض على وزير التجارة والصناعة لإصدار قرار التعيين باختيار الرئيس والوكيلين باعتبارها أول دورة انتخابية تالية لتاريخ العمل للقانون 70 لسنة 2019 وفقا لما ورد في المادة 44 من القانون.

وبحسب البيان فقد ترشح لمقعد الرئيس المهندس محمد السويدي وحصل بالتزكية علي كامل أصوات أعضاء مجلس الإدارة دون تقدم أي مرشح آخر علي هذا المقعد.

كما ترشح علي مقعد وكيلي الاتحاد ثلاثة مرشحين حقق اثنان منهم نسبة ثلاثة أرباع المجلس المنصوص عليهم، وكذلك الحصول على أغلبية الأصوات للمقعدين المذكورين وهما المهندس طارق توفيق، والدكتور محمود سليمان، كما تم فتح باب الترشح على المقعدين التكميليين لهيئة مكتب الاتحاد، حيث ترشح أربع أعضاء لهذين المقعدين وقد حسم التصويت النتيجة لصالح كل من محمد البهي و محمود سرج.