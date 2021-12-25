وزيرة التجارة: مولنا 827 ألف مشروع بـ16 مليار جنيه

كشفت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، عن بعض المشروعات والفرص الاستثمارية الموجودة في محافظات الصعيد، مثل مصنع أسمدة عضوية في محافظة سوهاج، والذي حصل على تمويل مليون ونصف المليون جنيه، ويضم 100 عامل داخل المصنع، ونحو 50 عاملًا من مندوبي الدعاية والإعلان، إضافة إلى مصنع فلاتر سيارات، بتمويل 5 ملايين جنيه، لافتة إلى أن هذه المشروعات كلها مشروعات ناشئة لم يكن أصحابها لديهم مشروعات سابقة.

افتتاح 12 مجمعا صناعيا منهم 10 مجمعات بالصعيد

وأضافت «جامع»، في كلمة أثناء افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي عددًا من المشروعات في محافظات الصعيد، بثته قناة «Extra News» الفضائية، اليوم السبت، أنه جرى ضخ 16 مليار جنيه ساهمت في تمويل 827 ألف مشروع متناهي ومتوسط الصغر، يمثلون 65 % من إجمالي التمويل الذي تم تخصيصه للمشروعات بصعيد مصر منذ إنشاء الجهاز، لافتة إلى افتتاح 12 مجمعا صناعيا، منهم 10 مجمعات بالصعيد، و2628 وحدة صناعية.

مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في بني سويف يضم 266 وحدة

وعن أهم المشروعات قالت إن هناك مشروع آخر لمستلزمات الأطفال، وحصل على تمويل 5 ملايين جنيه، وحاليًا يصدر للخارج، موضحة أن مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في بني سويف، يضم 266 وحدة، بتكلفة 901 مليون جنيه، وبه فرص استثمارية في الصناعات الكيماوية، والغذائية، وبه مسجد ومعارض تسويق، وفي محافظة المنيا فإن المجمع يضم 68 وحدة.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، من محافظة قنا سلسلة من المشروعات القومية الجديدة بمختلف القطاعات بصعيد مصر.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن هذه الافتتاحات تأتي ضمن فعاليات «أسبوع الصعيد»، في إطار جهود الدولة لتحقيق نهضة تنموية وخدمية متكاملة لأهل الصعيد، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، حيث تتضمن الافتتاحات عددا من المجمعات الصناعية والمحاور والطرق لا سيما المحاور العرضية على نهر النيل.