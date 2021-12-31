حصاد صندوق الاستشارات والدراسات والبحوث الفنية بالتعليم العالي 2021

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من الدكتور أنور إسماعيل، مساعد الوزير للمشروعات القومية، تضمن حصاد صندوق الاستشارات والدراسات والبحوث الفنية والتكنولوجية لعام 2021.

وأشار التقرير إلى أنّ عام 2021 شهد إعادة هيكلة صندوق الاستشارات، بهدف الاستفادة من إمكانات الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية بشكل يتيح تقديم الاستشارات الفنية في شتى المجالات والتخصصات، بحيث يتم الاستفادة من الكوادر البشرية والمتخصصين بمختلف مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.

الانتهاء من تصميمات 12 جامعة أهلية بالجامعات الحكومية

ولفت التقرير إلى المشروعات التي نفذها الصندوق خلال عام 2021، ومنها «أعمال التصميمات المتكاملة لـ12 جامعة أهلية بالجامعات الحكومية، مراجعة تراخيص البناء بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر، ومتابعة وإدارة مشروع إنشاء المبنى الخاص بالجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية، وكذا مشروع تحديد متطلبات معامل وورش جامعة مصر للمعلوماتية، فضلاً عن مشروع متابعة تنفيذ البنية المعلوماتية لجامعة المنصورة الأهلية، بالإضافة إلى مشروع تعديلات جامعة الطور».

ومن جانبه، أوضح الدكتور أنور إسماعيل، أنّ الصندوق يعمل بمثابة جهاز وطني يجمع بين مزايا مكاتب الخبرة الخاصة ومرونتها، وبين قوة أجهزة العلم والتكنولوجيا القومية والثروة المتاحة فيها من الخبرات البشرية والتجهيزات العلمية والفنية، لافتًا إلى أن الصندوق يعتمد بصورة رئيسية في أداء خدماته الاستشارية والبحثية على الكوادر العلمية المتخصصة والمتميزة في مراكز البحث العلمي والجامعات، كوسيلة هامة لتحويل مراكز البحث والجامعات إلى بيوت خبرة قومية.

الوزارة تنفذ سياسة علمية تقوم على توظيف البحث العلمي

وأكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، على أنّ الوزارة تنفذ حاليًا سياسة علمية تقوم على توظيف البحث العلمي لخدمة المجتمع المصري، وتلبية احتياجاته في كل المجالات، من خلال الاستفادة من الكوادر العلمية المتخصصة والمتميزة في مراكز البحث العلمي والجامعات، كوسيلة هامة لتحويل مراكز البحث والجامعات إلى بيوت خبرة قومية.