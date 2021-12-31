التعليم العالي تنفي تعطيل الدراسة في الجامعات غدا

أثار قرار عدد من المحافظات، اليوم، بتعطيل الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة بسبب ظروف الطقس السيئ الشائعات حول تعطيل الدراسة، غدا السبت، في الجامعات الحكومية والخاصة، بسبب ظروف الطقس والتقلبات الجوية وسقوط الأمطار، وهو ما نفته مصادر في وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، مشيرة إلى أنّ الدراسة مستمرة بمختلف الجامعات، وكذلك الامتحانات سواء امتحانات الفصل الدراسي الأول أو امتحانات الشفوي والعملي، وأنه لا توجد أي قرارات حتى الآن بشأن تعطيل الدراسة في الكليات والمعاهد.

لا تعطيل للدراسية في الجامعات

وأكدت المصادر، لـ«الوطن»، أن الدراسة ستكون منتظمة ولا توجد أي قرارات بالتعطيل لها بجامعات القاهرة وعين شمس وحلوان، ولا توجد أي أزمات بشأنها، لافتة إلى أن قرارات المحافظين بشأن تعطيل الدراسة لا تسري على الجامعات، التي ترجع القررارات الخاصة بها للمجلس الأعلى للجامعات بالتنسيق مع الجهات المعنية.

الجامعات تنهي استعداداتها للامتحانات

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور مصطفى عيد النبي رئيس جامعة المنيا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، الانتهاء من جميعة الاستعدادت الخاصة لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري، لافتا إلي أنه جرى التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وكذلك تعليمات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية بشأن منع غير المطعمين من الدخول لامتحانات التيرم، وتأكيد ضرورة الالتزام بأن تكون الامتحانات من المقررات الدراسية، وإلكترونية بنظام البابل شيت.

ومن جانبه، أكد الدكتور عباده سرحان رئيس جامعة المستقبل، أن الامتحانات وفقا للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، لافتا إلى أن قرارات المجلس تجب عن كل المجالس وتسري على جميع الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد، لافتا إلى أن الامتحانات ستكون جميعها إلكترونية وكذلك التصحيح الإلكتروني.