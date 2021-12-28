وزير التعليم العالي: بناء مصر الرقمية عبر خطط تعزيز الذكاء الاصطناعي

شارك الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، في فعاليات الدورة الـ18 لمؤتمر الوزراء المسئولين عن التعليم العالي والبحث العلمي بالوطن العربي، عن بُعد، تحت عنوان «التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي في أفق 2030 الرؤية والتوجهات»، والذي يعقد بجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية، تحت رعاية الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، بحضور الدكتور محمد ولد أعمر المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو»، والدكتورة غادة عبدالباري، الأمين العام للجنة الوطنية لليونسكو، ووزراء التعليم العالي والبحث العلمي بالوطن العربي.

وفى كلمته، أعرب الدكتور خالد عبدالغفار عن سعادته بالمشاركة في هذا المؤتمر الذي يضم الأشقاء العرب من كافة الدول العربية، مشيرًا إلى أن هذه المرحلة تعد من أهم المراحل التي يمر بها الوطن العربي خاصة في ظل ما يحيط به من أخطار من كافة الجوانب، مؤكدًا على الدور الكبير للمؤتمر كمنارة للثقافة والتربية والعلوم.

ووجّه وزير التعليم العالي الشكر لجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية على استضافة الدورة الثامنة عشرة للمؤتمر، موجهًا الشكر أيضًا لمنظمة الألكسو، مشيرًا إلى أن المؤتمر يعد أحد الفعاليات الناجحة التي تعقدها المنظمة بصفة دورية لمواكبة المستجدات التي تشهدها الساحة العربية والعالمية في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي.

«الذكاء الاصطناعي: التحديات والرهانات»

وأشار إلى استضافة جمهورية مصر العربية الدورة السابعة عشرة لمؤتمر الوزراء المسئولين عن التعليم العالي والبحث العلمي بالدول العربية في ديسمبر عام 2019 تحت عنوان «الذكاء الاصطناعي: التحديات والرهانات» برئاسة مصرية.

ونوه إلى التوصيات الصادرة عن مؤتمر 2019 ومنها اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتحقيق التحول الرقمي الشامل للحد من الفجوات الرقمية، وضمان فرص متكافئة للاستفادة من استخدام الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن العمل على وضع سياسات عامة، وخطط تنفيذية لتعزيز توظيف الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى دعم البحث والتطوير والابتكار في الذكاء الاصطناعي والتعلم وتطبيقاته، وتضمين الذكاء الاصطناعي في مناهج التعليم بدءًا من المراحل الأساسية وبشكل يتناسب مع كل مرحلة من مراحل التعليم.

وأضاف الوزير أنه بالرغم مما أصاب العالم جراء جائحة كورونا إلا أنّ الدورة السابعة عشرة من هذا المؤتمر جاءت استشرافية ومكنت الكثير من الدول العربية من مجابهة تداعيات الأزمة عبر التحول الرقمي واستخدامات الذكاء الاصطناعي المختلفة فيما يتعلق بالعملية التعليمية واستمراريتها.

الإستراتيجية المصرية للذكاء الاصطناعي

وأكد أنّ الإستراتيجية المصرية للذكاء الاصطناعي التي تم إطلاقها في فبراير 2019 ارتكزت على أربعة محاور أساسية هي «الحوكمة، التنمية، الموارد البشرية، والأنشطة الدولية»، مشيرًا إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عملت على تفعيل توصيات المؤتمر السابع عشر وتطبيقها على أرض الواقع من خلال تنفيذ العديد من البرامج والمشروعات، واتخاذ الكثير من القرارات.

وبيّن أن من بين تلك القرارات إنشاء مراكز تميز وحاضنات تكنولوجية في مجالات إنترنت الأشياء (IOT) والذكاء الاصطناعي (AI) بالجامعات المصرية بما يعزز مخرجات البحوث في هذا المجال، وبما يتماشى أيضًا مع بناء مصر الرقمية، فضلاً عن زيادة تمويل ودعم المشاريع البحثية في مجال الذكاء الاصطناعي والتعليم وتطبيقاته المعززة من خلال البرامج الأكاديمية المتعددة، إضافة إلى تفعيل التحول الرقمي واعتماد التعليم الهجين منذ اليوم الأول من جائحة كورونا، والذى مكن من استمرار العملية التعليمية في كافة الجامعات المصرية في أعوام الجائحة 2020 – 2021.

القيادة السياسية في مصر تولي اهتمامًا خاصًا بالتعليم

وأشار «عبدالغفار»، إلى أن القيادة السياسية في جمهورية مصر العربية أولت اهتمامًا خاصًا بالتعليم وأنماطه وجودته، مع الأخذ بالأساليب والاتجاهات الحديثة في التعليم والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي بما يدعم أهداف التنمية المستدامة، ويدعم اتجاهاتها وجعلها أكثر فاعلية وملائمة لحاجات المجتمع وسوق العمل، لافتًا إلى استضافة مصر النسخة الثانية من المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي GFHS بعنوان (رؤية المستقبل) خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2021، برعاية وحضور السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبمشاركة 77 دولة وحضور 24 ألف مشارك، فضلاً عن عدد من الجامعات العالمية المرموقة والجهات والمنظمات الدولية.

محاور مؤتمر 2019

ولفت إلى أن المنتدى تناول عددًا من المحاور، منها «مستقبل العمل، وإعداد وتأهيل الطلاب وشباب الباحثين لوظائف المستقبل واحتياجات سوق العمل المحلية والدولية في ظل تداعيات جائحة كورونا، والتغيرات السريعة في سوق العمل التي فرضتها الثورة الصناعية الرابعة، وكذا التأكيد على جاهزية مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي للثورة الصناعية الخامسة».

وأوضح الوزير أن الدورة الثامنة عشرة لهذا المؤتمر ستعمل على استكمال ما جاء في الدورة السابعة عشرة، مشيدًا بما قدمته منظمة الألكسو بالتعاون مع جامعة الدول العربية من إعداد خطة عربية، تهدف إلى استمرارية التعليم والتعلم في جميع مراحله وأشكاله في حالات الطوارئ والأزمات، والتي يتم إنجازها في الوقت الراهن بالتشاور مع الدول العربية.

وفى ختام كلمته قام الوزير بتسليم رئاسة المؤتمر الثامن عشر للوزراء المسئولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي إلى جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية.

عرض تقرير عن جهود منظمة الألكسو لمجابهة تداعيات جائحة كورونا

وأشار الدكتور محمد ولد أعمر، المدير العام لمنظمة الألكسو إلى أن الدورة الثامنة عشرة من مؤتمر الوزراء المسئولين عن التعليم العالي والبحث العلمي بالدول العربية ستناقش تقريرًا عن الدورة السابقة، وكذلك عرض تقرير عن جهود منظمة الألكسو لمجابهة تداعيات جائحة كورونا على التربية والتعليم، إضافة إلى عرض وثيقة «استخدام تكنولوجيا البلوك دشين في التعليم»، وعرض الوثيقة الرئيسية لمؤتمر التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي في أفق 2030: الرؤية والتوجهات.