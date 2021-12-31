عمرو عبد العزيز: متفائل بالعام الجديد 2022.. وأستعد للمشاركة في فيلمين

قال الفنان عمرو عبد العزيز، إنه تخلص من مخاوفه المتعلقة بالموت المفاجئ، معربا عن أماله بتحقيق أحلامه المؤجلة خلال العام المقبل، وأنه متفائل بـ2022، كاشفا عن استعداداته لأعمال فنية جديدة خلال العام المقبل، مشيرا إلى أنه يتمنى من الجميع ضرورة تحري الدقة خاصة فيما يتعلق بشائعات الوفاة.

عمرو عبد العزيز: موت سمير غانم ودلال عبد العزيز فجعني

وأوضح عمرو عبد العزيز، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الجميع أصبح يخشى الموت المفاجئ، لكنه تخلص من الطاقة السلبية، ومن مخاوفه، ودعا الله أن يتوفانا وهو راض عنا، وأن يحمينا من موت الغفلة، وأنه متفائل ببداية عام جديد، مؤكدا انتصاره على أي طاقة سلبية لازمته بالفترة الماضية.

وتابع عبد العزيز، أنه شخص إيجابي، فقط الموت المفاجئ لزملائه، وخاصة خبر رحيل دلال عبد العزيز وسمير غانم، تسبب بصدمة له، مضيفا أنه ينزعج من شائعات الوفاة التي كان أخرها، أمس عن محمود الليثي.

وقال: «صحفي حب بس ينقل الخبر دون تأكد، عشان ياخد سبق.. موت الراجل.. دون تفكير وتأكد من صحة الخبر»، متابعا، أن هذه الشائعات تسبب إزعاج لمحبي وعائلات الأشخاص التي تلازمهم أنباء غير مؤكدة، خاصة أن كانت عائلتهم خارج البلاد، أو لم يستيطعوا الوصول لهم بسرعة، يقلقون بشدة، لذا يجب الحرص بدقة نقل الأخبار.

أعمال عمرو عبد العزيز المقبلة

وأضح عمرو عبد العزيز، أنه سيشارك بـفيلم «روحي لك»، مع الفنانة منة فضالي، والفنان إيهاب فهمي، والفنان الكوميدي مدحت تيخا.

وأضاف عبد العزيز، أنه يشارك بفيلم آخر تحت اسم «فيلم تجاري»، مشيرا إلى تأجيل عرضه لـ العيد الصغير، مع حمدي الميرغني وعمرو عبد الجليل وفرح يوسف وياسر الطوبجي، محسن منصور ونانسي صلاح وإبرام نشأت.