ياسمين عبد العزيز تلغي متابعة عمرو محمود ياسين بسبب «اللي مالوش كبير»

ألغت ياسمين عبدالعزيز، متابعة السيناريست عمرو محمود ياسين بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بسبب نشوب خلافات بينهما قبل تصوير الحلقات الأخيرة من مسلسل «اللي مالوش كبير».

وتردد أن الخلاف قائم بسبب تدخل ياسمين عبدالعزيز في سيناريو المسلسل، وإصرارها على تغيير نهاية المسلسل التي قررها عمرو محمود ياسين، إلا أنّ السيناريست رفض التدخل بسبب حقوقه الأدبية التي تمنحه أحقية رسم سيناريو الحلقة الاخيرة، دون تدخل المخرج أو أبطال العمل.

مسلسل اللي مالوش كبير

وتدور أحداث المسلسل، حول إجبار والد غزال ابنته على الزواج من رجل أعمال ثري، بالرغم من فارق السن الكبير بينهما، فتضطرها الظروف أن تصبح قاسية وقوية، حتى تتعامل مع المحيطين بها، وتتعرف على الشاب سيف الخديوي وتقع في حبه.

المسلسل من بطولة ياسمين عبدالعزيز، أحمد العوضي، خالد الصاوي، دنيا عبد العزيز، ايمان السيد، عايدة رياض، هبه الاتربي ، بسنت النبراوي، احمد سعيد عبد الغني ومن تأليف عمرو محمود ياسين واخراج مصطفى فكري.

أحداث مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 22

وفي مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 22 خرجت غزل من السجن بعد نجاح الخديوي في العثور على الشخص الذي وضع لها كيس الهيروين في حقيبتها، بتحريض من عابد تيمور بعد طلاقها منه انتقامًا منه.

وفي الأحداث بدأ مالك التقرب من نهى شقيقة الضابط محمود الرحاوي والذي يطارد شقيقه سيف الخديوي بسبب أعماله المشبوهة، وحكت الفتاة لامها أن هناك شابا اسمه مالك يطاردها بحبه ولكنها رفضته، وبدورها نقلت الأم ذلك لابنها الضابط ولكن دون أن تخبره عن اسم مالك صراحة.

وطالبت نادين صديقة غزل الخائنة عابد تيمور إعلان زواجهما، أسوة بغزل وسيف الخديوي اللذان قررا الزواج بعد انتهاء شهور العدة، ليشتاط عابد تيمور غضبا ويقرر إرسال قاتل مأجور يوم زفافهما ليقتل الخديوي.