اليوم.. أولى جلسات محاكمة كريم الهواري المتسبب في حادث الشيخ زايد

تنظر محكمة جنايات الجيزة، اليوم، أولى جلسات محاكمة المتهم كريم الهواري نجل رجل الأعمال محمد الهواري، بتهمة القتل الخطأ وتعاطى مواد مخدرة في أثناء قيادته سيارته بمدينة الشيخ زايد، ما تسبب في مصرع 4 شباب أعمارهم ما بين 16 إلى 17 عامًأ وهم «سعيد حسن حسن، عمر حمدى، وعبد الله درويش ويوسف محمد العباس».

حزن شديد

وبعد الواقعة، سادت حالة من الحزن الشديد بين أسر الضحايا الأربعة في حادث الشيخ زايد، مطالبين بالقصاص من المتهم، فالدموع لم تفارق عيون الأمهات حزنًا على فراق ورحيل أبنائهم الأربعة في لحظة أثناء توجههم لإحدى صالونات الحلاقة بمنطقة الشيخ زايد، ومصرعهم في لحظة بعدما صدمتهم سيارة فارهة كانت يستقها كريم الهواري نجل رجل الأعمال محمد الهواري.

التحقيقات: كان يقود سيارته تحت تأثير مخدر الكوكايين

وتبين من خلال التحقيقات أن المتهم كريم الهواري كان يقود سيارته تحت تأثير مخدر الكوكايين والمسكرات، كانت النيابة العامة أصدرت بيانًا أعلنت فيه عن إحالة اثنين من محامي كريم الهواري إلى محكمة جنح الشيخ زايد بتهمة انتحال صفة أعضاء هيئة قضائية، لقيامهم بمحاولة إتلاف كاميرات المراقبة التي سجلت حادث الشيخ زايد والموجودة بالقرب من مكان الحادث.

محاولة إتلاف كاميرات المراقبة

حيث كشفهم مالك الفيلا وتوجه إلى مكتب وكيل النيابة للإبلاغ، حيث اتهم مالك الفيلا 4 أشخاص بمحاولة إتلاف كاميرات المراقبة حيث ادعوا أنهم أعضاء هيئة قضائية وأثناء خروجه من مكتب وكيل النيابة شاهد اثنين منهم، فعاد وأبلغ وكيل النيابة الذي أمر بضبطهم، وقررت النيابة العامة حبسهم، كما أمرت بضبط وإحضار محامين اثنين بالواقعة.