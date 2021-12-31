نص أقول كريم الهواري في دهس 4 شباب بـ«الشيخ زايد»: «غصب عني»

حصلت «الوطن» على نص أقوال المتهم كريم الهواري نجل رجل الأعمال محمد الهواري أمام النيابة العامة، وذلك قبل ساعات من محاكمته في اتهامه بالتسبب خطأ في وفاة 4 أفراد في مدينة «الشيخ زايد»، تحت تأثير مواد مخدرة وأخرى مسكرة، وحملت القضية رقم 3744 لسنة 2021، جنايات ثان الشيخ زايد، وقيدت تحت رقم 2259 لسنة 2021 كلي السادس من أكتوبر.

نص تحقيقات قضية كريم الهواري

وجاء نص التحقيقات حرفيا التي حصلت عليها «الوطن» على النحو التالي:

س. ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بإحراز مواد مخدرة «كوكاين» في غير الأحوال المصرح بها قانونًا وكان بقصد التعاطي؟

ج. محصلش.

النيابة تواجه المتهم بتفاصيل الواقعة

س: وما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بالتسبب خطأ في موت المجني عليهم والأطفال المتوفيين إلى رحمة مولاهم في (حادث الشيخ زايد): «سعيد حسن حسن، وعبد الله درويش، وعمر حمدي، ويوسف محمد العباس»، وكان ذلك ناشئًا عن إهمالك ورعونتك وعدم احترازك ومراعاتك للقوانين واللوائح والأنظمة، بأن قدت المركبة بطريقة ينجم عنها المخاطرة بالأرواح والأموال تحت تأثير مادة المخدر «كوكايين» محل الاتهام الأول، وأخرى مسكر مادة كحولية، ما أدى للاصطدام بالمركبة التي كان يستقلها المجني عليهم، فوقع الحادث وتوفى أكثر من ثلاثة أشخاص وهم المجني عليهم سالفي الذكر، والتي أودت بحياتهم على النحو المبين بتقارير مفتش الصحة، والتي تواترت ما بين كسور بعظام الرأس والجمجمة والصدر والأطراف التي أدت إلى نزيف بالمخ، وقد فررت هاربًا بمعاونة آخر فور وقوع الحادث، دون مساعدة من وقعت عليهم جريمتك أو طلبك للمساعدة بإنقاذ أرواحهم، رغم تمكنك من ذلك حال وقوع الجريمة، كونك بالغاً على أطفال؟

ج: أيوه فعلًا أنا خبطهم ولكن غصب عني، وأنا مكنتش شارب مخدرات أو كحول وبعد الحادثة فقدت الوعي.

المتهم ينفي وقوعه تحت تأثير مخدرات أو مُسكرات

س: ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك اصطدمت بالمركبة المملوكة بالمجني عليه حسن حسن شلبي، وكان ذلك ناشئًا عن إهمالك؟

ج: محصلش.

س: وما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بقيادة مركبتك تحت تأثير مسكر مادة كحولية ومادة مخدرة الكوكايين؟

ج: محصلش.

س: وما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بقيادة مركبتك متجاوزَا السرعة المقررة داخل المدن؟

ج: محصلش.

س: وما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بقيادة مركبتك بطريقة ينجم عنها الخطر، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات؟

ج: محصلش.

المتهم يقدم روايته للواقعة إلى النيابة

س: وما الذي حدث إذا وماهي ظروف حدوث الواقعة؟

ج: «اللي حصل إن يوم الخميس 9 /12/ 2021، كنت خارج مع أصحابي في منطقة على طريق الإسكندرية الصحراوي، اسمها والد أوف كايرو، وخلصت خروج مع أصحابي وراجع في الطريق، وكانت حوالي الساعة الواحدة صباحًا يوم 10/12/2021، وروحت من طريق الإسكندرية الصحراوي، وعديت من بوابات الرسوم الشيخ زايد عند النادي الأهلي شارع النزهة، وبعد ما عديت البوابة بعد حوالي 800 متر تقريبًا، فوجئت بعربية قدامي مرة واحدة خبطت فيها وأغمي عليا ومحستش بنفسي غير وأنا في المستشفي ودا كل اللي حصل».

س: متى وأين حدث ذلك؟

ج: الكلام دا حصل يوم 10/12/2021 حوالي الساعة الواحدة صباحًا بشارع النزهة الشيخ زايد.

س: ما سبب ومناسبة تواجدك بالمكان والزمان سالفي الذكر؟

ج: أنا كنت مروح بيتي.

س: من كان برفقتك بالمكان والزمان سالفي الذكر؟

ج: كنت لوحدي.

س: ما هي حالة الرؤية وقت حدوث الواقعة؟

ج: هو الرؤية كانت واضحة.

س: ما هي حالة الطريق آنذاك؟

ج: الطريق كان فيه عربيات قليلة.

س: ما هي حالة الإضاءة بمكان وقوع الحادث؟

ج: الإضاءة كانت كويسة بسبب أعمدة الإنارة.

س: ما السرعة التي كنت تسير عليها؟

ج: أنا مش فاكر.

س: ملك من السيارة قيادتك؟

ج: هي بتاعتي.

س. هل معك مايفيد ذلك؟

ج. هي الرخصة كانت في المحفظة وقت الحادث.

س. وماهي وجهتك تحديدا قبل وقوع الحادث؟

ج. أنا كنت ماشي في شارع النزهة اتجاه المحور المركزي.

س. وماهي جهة السيارة التي كان يستقلها المجني عليهم المتوفون إلى رحمة مولاهم، قبل اصطدامك بالسيارة التي كانوا يستقلونها؟

ج. أنا ماشوفتش العربية اللي كانوا راكبينها إلا وقت ماحصلت الحادثة.

س. وماهي حالة السيارة التي كان يستقلها المجني عليهم وقت اصطدامك بها؟

ج. أنا فوجئت بيها مرة واحدة وهي بتلف.

س. وماهي وجهة تلك السيارة آنذاك تحديدًا؟

ج. أنا ماعرفش.. أنا مرة واحدة فوجئت بالعربية قدامي.

س. هل أبصرت سيارة المجني عليهم حال اصطدامك بها؟

ج . لا أنا فوجئت بها مرة واحدة.

س. وما التصرف الذي بدر منك آنذاك؟

ج. أنا خبطت فيهم مرة واحدة.

س. وهل استخدمت آلة التنبيه والمكابح؟

ج. أنا دوست على الكلاكس ومالحقتش أفرمل لأن فوجئت بالعربية قدامي مرة واحدة.

س. وهل ثمة علاقة أو خلافات فيما بينك وبين المجني عليهم المتوفين إلى رحمة مولاهم؟

ج. أنا معرفهومش ومافيش خلافات.

النيابة تواجه المتهم بباقي الأقوال في القضية

س. ماقولك فيما شهد سالف الذكر بتحقيقات النيابة العامة؟

ج. الكلام دا ماحصلش، وأنا فوجئت بيهم مرة واحدة قدامي زي ماقولت، وأنا مش فاكر كنت ماشي على سرعة كام، والعربية اللي خبطت فيها لفت قدامي مرة واحدة، وده سبب إني خبطت فيها، وأول ماخبطت فيهم فقدت الوعي.

س. ومتي تحديدا فقدت الوعي حسبما قررت في التحقيقات؟

ج. أنا أول ماخبطت في العربية قدامي فقدت الوعي.

س. وماهي علاقتك بعبدالله أحمد محمد، وهل يوجد بينكما خلافات؟

ج. أنا ماعرفش حد فيهم وأول مرة أسمع الأسماء دي.

س. وماقولك فيما قرره المدعو عبد الله أحمد محمد أحمد، وحضر جمع الاستدلالات المؤرخ 10/12/2021 الساعة 6:1 صباحًا، من أنه كان يستقل أحد السيارات برفقة صديقه أحمد علي، وعقب تجاوزهما بوابات الرسوم شاهدا السيارة قيادتك أمامهم، وأنك قدت السيارة مسرعًا وعقب وصولهما عند سور الكمبوند، كنت مصابا بجرح بالحاجب الأيسر، وقمت بالاتصال بأحد الأشخاص، ثم حضرت لك السيارة وقمت باستقلال تلك السيارة وانصرفت من محل الواقعة؟

ج. أنا زي ماقولت ماكنتش بجري بالعربية لما عديت من بوابات الرسوم وشوفت العربية اللي خبطت فيها قدامي مرة واحدة، وأول لما الحادثة حصلت فقدت الوعي وماعرفش إيه اللي حصل.