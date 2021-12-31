غدا.. أولى جلسات محاكمة كريم الهواري في دهس 4 شباب بالشيخ زايد

تنظر محكمة جنايات الجيزة، غدًا السبت، أولى جلسات محاكمة كريم الهواري نجل رجل الأعمال محمد الهواري، في تهم القتل الخطأ المقترن بالإهمال والرعونة وتعاطي مواد مخدرة، في أثناء قيادة سيارته الفارهة بمدينة الشيخ زايد، ودهس الشباب الأربعة «سعيد حسن حسن، وعبد الله درويش، وعمر حمدي، ويوسف محمد العباس»، والتسبب في وفاتهم خطأ، وبينت تحقيقات النيابة أن كريم الهواري كان يقود سيارته تحت تأثير مخدر الكوكايين والمسكرات.

التقرير الطبي يحسم حضور كريم الهواري للمحاكمة

وقبل محاكمة نجل رجل الأعمال.. هل يحضر كريم الهواري محاكمته عبر الفيديوكونفراس من مستشفى السجن؟ وتقول مصادر أمنية إن حضور كريم الهواري لمقر محاكمته في بطريق «مصر - الإسكندرية الصحراوي» ليس قرارًا يخص الشرطة، وإنما القرار الأصيل يخص الأطباء في مستشفى سجن طرة، وفي حال تقديم تقرير يفيد بأن حالته الصحية جيدة ومستقرة فإن الشرطة ستنقله إلى مكان محاكمته ليمثل أمام القاضي في أولى جلسات المحاكمة.

وأضافت المصادر أن احتمالية غياب كريم الهواري عن جلسات محاكمته ستكون في حالة واحدة فقط، وهي أن حالته الصحية لن تسمح بنقله، وأن التقرير الطبي الصادر عن مستشفى سجن طرة سيوضح هذا الأمر، وفي تلك الحالة سيبلغ القاضي بتعذر حضور المتهم بناء على التقارير الطبية إذا ما انتهت إلى ذلك، وأن القاضي سيكون له الحق في إثبات حضوره بالفيديوكونفراس أم لا.

إحالة محامي كريم الهواري للمحاكمة

وفي سياق متصل، أحالت النيابة العامة، أمس، اثنين من محامي كريم الهواري إلى محكمة جنح الشيخ زايد بتهمة انتحال صفة أعضاء هيئة قضائية، وإتلاف كاميرات المراقبة التي سجلت حادث الشيخ زايد في الفيلا القريبة من مكان الحادث، لكن مالك الفيلا كشف أمرهم وتوجه إلى النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة ضد المتهمين، وعقب خروجه من مكتب وكيل النيابة شاهد اثنان من المتهمين فعاد، وأبلغ وكيل النيابة فأمر بضبطهما، وقررت النيابة حبسهما على ذمة التحقيقات.