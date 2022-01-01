خط سير جنازة جابر عصفور.. من مسجد صلاح الدين حتى جامعة القاهرة ومقابر الأسرة

تشيع بعد ظهر اليوم السبت، جنازة الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق، الذي رحل صباح أمس الجمعة عن عمر يناهز 77 عامًا بعد أزمة صحية، نقل على إثرها إلى مستشفى القصر العيني.

زملاء وطلاب الراحل يوعدونه من جامعة القاهرة

وعن خط سير الجنازة، قال الدكتور حسين حمودة الناقد الأدبي لـ«الوطن» سيتمّ الصلاة على الدكتور جابر عصفور بمسجد صلاح الدين بالمنيل، بعد صلاة الظهر مباشرة، ثم التوجه إلى جامعة القاهرة ليطوف بها وليودعه زملاؤه وطلابه، ومنها إلى مدافن الأسرة بالسادس من أكتوبر.

عزاء جابر عصفور غدا بمسجد الحامدية الشاذلية

ويُقام عزاء الراحل جابر عصفور، غدًا الأحد الموافق 2 يناير 2022 بمسجد الحامدية الشاذلية عقب صلاة المغرب مباشرة.

ونعت الأوساط الثقافية في مصر وخارجها الدكتور جابر عصفور المثقف البارز، والأكاديمي الكبير، حيث عمل «عصفور» إلى جانب عمله أستاذا بجامعة القاهرة، في عدد من الجامعات العربية والأجنبية، منها جامعة الكويت وجامعة هارافارد، كما تولى وزارة الثقافة مرتين في 2011، وفي 2014.

كما صنع الراحل حراكًا في الثقافة المصرية والعربية خلال توليه أمانة المجلس الأعلى للثقافة في التسعينيات، وبدأ مشروعه المهم وهو الترجمة من اللغات الأجنبية إلى العربية في التسعينيات، إلى أن بلور المشروع في المركز القومي للترجمة الذي أسسه في 2006 وكان أول رئيس له.

الدكتور عصفور ترك إرثًا كبيرًا من المؤلفات النقدية المهمة منها: «زمن الرواية»، و«الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي»، و«مفهوم الشعر: دراسة في التراث النقدي»، و«دفاعًا عن التنوير»، و«أوراق ثقافية».

حصل «عصفور» على العديد من الجوائز والتكريمات داخل وخارج مصر من بينها جائزة النيل في 2019، وجائزة أفضل كتاب في الدراسات الأدبية، ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي، الكويت في 1985، والوسام الثقافي التونسي من رئيس جمهورية تونس أكتوبر 1995.