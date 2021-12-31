«القومي للترجمة» ينعى الدكتور جابر عصفور: الأب الروحي لجميع العاملين

نعى المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، جابر عصفور مؤسس المركز القومي للترجمة ووزير الثقافة الأسبق، الذي رحل عن عالمنا اليوم، تاركًا إرثًا إبداعيًا وإنجازا فريدا في العمل الثقافي.

مديرة المركز القومي للترجمة: فقدنا السند والقدوة والأب

وقالت الدكتورة كرمة سامي مديرة المركز القومي للترجمة، في بيان: «بقلوب حزينة ينعى المركز القومي للترجمة مؤسسه والأب الروحي لكل العاملين به، الناقد والمفكر الكبير الأستاذ الدكتور جابر عصفور، الذي أثرى الثقافة المصرية في كل مراحل جهاده الثقافي، وجدد روحها بما أنجزه من مشروعات ثقافية رائدة في مجال النقد والترجمة وإدارة الثقافة، مؤمنًا بريادة مصر وسائرًا على درب أساتذته العظماء من رواد التنوير، وفتح آفاق المعرفة لنا جميعًا أستاذًا جامعيًا وأمينًا للمجلس الأعلى للثقافة ومؤسسًا للمركز القومي للترجمة ووزيرًا لثقافة مصر، فكان نعم السند والقدوة والأب، إن العين تدمع والقلب يحزن وإنا لله وإنا إليه راجعون».

أبرز المعلومات عن جابر عصفور

الدكتور جابر عصفور حصل على درجة الدكتوراه من كلية الآداب قسم اللغة العربية عام 1973. وشغل منصب رئيس قسم اللغة العربية بجامعة القاهرة، كما عمل أستاذًا زائرًا بجامعة «هارفارد» بالولايات المتحدة الأمريكية، وجامعة «ستكهولم» بالسويد.

أسس المركز القومي للترجمة، في 2006، وكان أول رئيس له، جرى تعيينه وزيرًا للثقافة في 31 يناير 2011، والمرة الثانية في يونيو 2014.

له إرث كبير من المؤلفات النقدية المهامة منها: «الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي»، «مفهوم الشعر: دراسة في التراث النقدي»، «دفاعًا عن التنوير»، «أوراق ثقافية»، «النقد الأدبي والهوية الثقافية»، و«زمن الرواية».

حصل الراحل على عدد كبير من التكريمات والجوائز منها: «جائزة النيل»، «جائزة سلطان بن علي العويس»، «الوسام الثقافي التونسي» و«درع رابطة المرأة العربية».