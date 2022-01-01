الملابس والهدايا والعطور ومجسم بابا نويل الأكثر مبيعا بالكريسماس

قال أحمد الملواني رئيس لجنة التجارة الخارجية بشعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، إنَّ احتفالات المصريين بأعياد الكريسماس تمثل أحد المواسم التجارية التي يعول عليها التجار بزيادة معدل مبيعاتهم، خصوصًا في ظل حالة الركود التي تمر بها الأسواق المصرية خلال العام الحالي، في المقابل تمثل الاحتفالات فرصة أمام المستهلكين لشراء احتياجاتهم من ملابس الشتاء لتزامنها مع بدء فصل الشتاء وسقوط الأمطار في مثل هذا الوقت من العام مستفيدين من العروض الكثيرة بخفض أسعار الملابس والمقتنيات والهدايا.

تخفيضات الملابس والهدايا تتراوح بين 10 و30%

وأضاف «الملواني»، في بيان صادر اليوم، أنَّ التخفيضات على الملابس والهدايا خلال الاحتفالات بعيد رأس السنة الميلادية الكريسماس تتراوح بين 10 و30%، وأن هناك عدد كبير من التجار يعلنون عن تخفيضات بهدف الحصول على سيولة نقدية ونظرًا للكساد الذي حل بتجارتهم خلال العام الجاري والسابق.

وحول موسم الكريسماس، قال «الملواني»، «نعول عليها في الفترة من 25 ديسمبر الحالي، وحتى 10 من يناير المقبل، حيث تتزامن احتفالات المسيحيين الأرثوذكس وكذلك الكاثوليك، ويعقبها إجازات منتصف العام الدراسي»، موضحًا أنَّ المبيعات ترتفع بنحو 10% في تلك الفترة.

وحول النمط الاستهلاكي للمواطنين في الاحتفالات، قال رئيس لجنة التجارة الخارجية، إنَّه لا يزال الطلب أكثر على مجسم (بابا نويل)، مشيرا إلى "أنه هو الأشهر والأكثر مبيعاً خلال الفترة الحالية، ويأتي في المرتبة الثانية شجرة الكريسماس بأحجامها المختلفة كأكثر نمط استهلاكي مطلوب.

وأشار الى أنَّ نشاط حركة مبيعات تجارة التجزئة في سلاسل محال الهايبر يزيد بنسبة 10%، وأكد أنَّ التجار ينتهزون الأعياد والمراسم لزيادة المبيعات خاصة بعد فترة من الارتباك والركود الحاد في نسبة المبيعات وانخفاض في متوسط الصرف.

تخفيضات تتراوح بين 10 و20٪ على بعض السلع

وأضاف أنَّه رغم أنَّ أعياد الكريسماس موسم صغير مقارنة بنظيرتها، فإنها تشهد بشكل كبير ارتفاعا في مبيعات الملابس والهدايا وكذلك اللحوم والأسماك والمواد الغذائية ومنتجات الألبان، فهي الأولى من حيث سلم النمو في المبيعات وسلة المبيعات.

وأكد أنَّ بعض المراكز التجارية بدأت بالفعل في الإعلان عن عروض خاصة خلال فترة الكريسماس تشمل تخفيضات تتراوح بين 10 و20٪ على بعض السلع، لافتا إلى أنَّ التخفيضات تعد أكبر مقارنة بالمواسم السابقة لتنشيط المبيعات، وتشجيع العملاء على شراء احتياجاتهم بكميات كبيرة، في ظل انخفاض المبيعات خلال الفترة الماضية، نتيجة لتدني القدرة الشرائية لبعض الأفراد حيث إن متوسط إنفاق الفرد على التسوق انخفض خلال العام الحالي بنحو 30% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.