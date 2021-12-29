الغرف التجارية تبدأ تلقي طلبات تمويل المشروعات الصغيرة في المحافظات

أعلن المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، عن بدء استقبال لجان سيدات الأعمال بالغرف التجارية بكافة المحافظات، طلبات قروض «مستورة»، والبرامج التمويلية الأخرى لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتي وقّع بشأنها الاتحاد العام للغرف التجارية بروتوكول تعاون مع بنك ناصر الاجتماعي، ضمن مساهمة الغرف التجارية في تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتوفير فرص عمل وتمكين المرأة المعيلة وتمكين المرأة اقتصاديا بكافة المحافظات .

إجراء حصر شامل لكافة الطلبات

وقالت الدكتورة دينا ياقوت رئيس اللجنة العامة لسيدات الأعمال بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنّ اللجنة قررت إجراء حصر شامل لكافة الطلبات التي تم تقديمها لحصر تلك المشروعات قطاعيا وجغرافيا للتكامل بينها وبين المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتوفير فرص عمل وإتاحة فرص تسويقية لمنتجات تلك المشروعات في الأسواق الداخلية والخارجية .

وأضافت أنّ لجان سيدات الأعمال بالمحافظات ستعكف خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة على استقبال كافة طلبات التمويل الجديدة والرد علي استفسارات أعضاء وعضوات الغرف التجارية بالمحافظات حول آليات تقديم التمويل والمساهمة في إعداد المستندات المطلوبة لتسهيل إجراءات الحصول علي التمويل طبقا لما تم الاتفاق عليه مع بنك ناصر الاجتماعي.

حزمة برامج تمويلية لكافة أنواع المشروعات

وأضافت خلال اجتماع موسع بممثلي بنك ناصر، في حضور عضوات اللجنة العامة لسيدات الأعمال، أنّ هناك تواصل مستمر مع إدارة البنك لحل كافة المعوقات التي قد تظهر خلال تنفيذ البروتوكول وتسهيل الإجراءات اللازمة منذ بدء تنفيذه، مشيرة إلى أنّ بنك ناصر قد وضع حزمة من البرامج التمويلية لتغطية التمويل اللازم لكافة أنواع المشروعات والتي تتناسب مع نوعية النشاط بمعدل فائدة يتناسب مع طبيعة القروض والهدف منها لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظات والمساهمة في تقنين أوضاع القطاع الاقتصادي غير الرسمي والمساهمة في توفير حياة كريمة للأسر الفقيرة وتمكينها اقتصاديا .

ومن جانبها قالت النائبة رقية الهلالي نائب رئيس اللجنة العامة لسيدات الأعمال، إنّ هناك إقبالا كبيرا في كافة المحافظات للحصول علي برامج التمويل المتفق عليها بين الاتحاد العام للغرف التجارية وبنك ناصر لما تتمتع به من مرونة وانخفاض في سعر الفائدة ومرونة فترات السداد .