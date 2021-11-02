الغرف التجارية: تحريك بعض أسعار الحبوب.. والشتاء سبب ارتفاع العدس

رصد التقرير الأسبوعي لأسواق الحبوب والعلافة فى محافظة الدقهلية، الذي تعده الغرفة التجارية بالدقهلية، تحرك أسعار بعض أنواع الحبوب والأعلاف فى الجملة والتجزئة، وبالتالي في القطاعي للمستهلك.

وأظهر التقرير أن منحنى الزيادة السعرية في متوسط بعض أنواع الحبوب ومنتجات العلافة، تراوح بين 2 و6 جنيهات في الكيلو، إذ وصل سعر كيلو الأرز البلدى السائب الرفيع بين 7.50 جنيه و8 جنيهات للمستهلك، مقابل كيلو الأرز السائب الحبة العريضة بين 8 و9 جنيهات، فيما يصل الكيلو المعبأ وزن 5 كيلو في الهايبر والسوبر ماركت الكبرى إلى 55 جنيها.

وبينت غرفة الدقهلية التجارية، عبر بيان لها، أن هناك تحركا متوقعا فى سعر العدس الأصفر كعادة السنوات السابقة، نتيجة نمو الطلب عليه شتاءً، خلافا لفصل الصيف إذ سجل سعر الكيلو 16 جنيها للعدس المصري، و28 جنيها الكيلو المستورد، وسجل العدس أبوجبة 20 جنيها مقابل 18 جنيها الشهر الماضي.

أسعار البقوليات اليوم

ولفت التقرير إلى أن الفول المجروش سجل 18 جنيها بدلا من 16 جنيها.

وقال المهندس أحمد رعب، رئيس غرفة الدقهلية التجارية وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، إن متوسط سعر الفول الصحيح المكمور البلدي، نحو 26 جنيها فى القطاعي، واللوبيا الجافة البلدى والمستوردة 24 جنيها الكيلو، و26 جنيها لكيلو الفاصوليا الجافة البيضاء، و30 جنيها الفاصوليا الحمراء الجافة، علما بأن الأسواق يتوافر بها جميع أنواع الحبوب ومنتجات العلافة.

استقرار أسعار الملوخية الناشفة والذرة الصفراء

وبين «رعب» أن التقرير أظهر استقرار أسعار الملوخية الناشفة عند 18 جنيها، والذرة الصفراء 20 جنيها، والشطة القرن 80 جنيها، والأرز البسمتي من 17 إلى 20 جنيها الهندى، والمكرونة والشعرية السائبة 9 جنيهات، والدقيق تراوح بين 8 و10 جنيهات للكيلو، والحلبة الناشفة البلدي 16 جنيها، وهي نفس مستويات أسعار شهر سبتمبر الماضي، مقارنة بأسعار أكتوبر.