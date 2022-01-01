10 معلومات عن الكاتب الصحفي إبراهيم نافع في ذكرى وفاته الرابعة

في طليعة عام 2018 رحل عن عالمنا الكاتب الصحفي إبراهيم نافع، رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق، والذي تقلد العديد من المناصب الصحفية، حيث توفي في الإمارات إثر إصابته بمرض السرطان، عن عمر ناهز 84 عاما، حيث كان يعالج بأحد مستشفياتها، ويستعرض التقرير التالي أبرز 10 معلومات عنه في ذكرى وفاته الرابعة.

ذكرى وفاة إبراهيم نافع

1- ولد الكاتب الصحفي الراحل إبراهيم نافع يوم 12 يناير عام 1934، في مدينة السويس، حصل على ليسانس الحقوق عام 1956 من جامعة عين شمس.

2- بدأ الراحل إبراهيم نافع عمله الصحفي عقب تخرجه في وكالة رويترز، ثم محررًا بالإذاعة، وانتقل بعدها للعمل بجريدة الجمهورية كمحرر اقتصادي، ومنها إلى رئيس قسم الاقتصاد في جريدة الأهرام، وترقى بعدها مساعدا لرئيس التحرير، ورئيسًا لتحرير الأهرام عام 1979 ثم رئيسا لمجلس الإدارة، ورئيسا للتحرير بالأهرام عام 1984.

3- تقلد عدة مناصب صحفية ومنها منصب نقيب الصحفيين لمدة 6 دورات متتالية.

4- ينسب إليه بناء مبنى نقابة الصحفيين الحالي في شارع عبد الخالق ثورت بوسط القاهرة.

اتحاد الصحفيين العرب

5- ترأس اتحاد الصحفيين العرب، كما كان رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير الأهرام الأسبق لمدة 26 عامًا.

6- نسب إليه اتحاد الصحفيين العرب بأن نقابة الصحفيين المصريين نجحت في عهده في إسقاط القانون رقم 93 لسنة 1995 الذي كان يهدف إلى تقييد حرية الصحافة بشكل غير مسبوق.

7- اتهم في قضية التهرب الضريبي وعلى الرغم من وفاته في مطلع يناير 2018 إلا أن محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبي قضت بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاته بعدها بنحو عامين في 26 ديسمبر 2020.

8- أجرى أحاديث صحفية هامة مع عدد كبير من رؤساء العالم ورؤساء الوزارات وكتب عدة مقالات منها مقال عن مرض السرطان الذي توفي بسبب الإصابة به.

9- ألف عدد من الكتب منها رياح الديمقراطية وسنوات الخطر كما قام أيضا بترجمة كتاب "شركاء في التنمية".

10 - تمت إقالته من منصبه في رئاسة مجلس إدارة ورئاسة تحرير الأهرام في يوليو 2005، وهو رئيس مجلس إدارة المنظمة العربية لمناهضة التمييز، والتي توجه اهتمامها بشكل خاص لفضح كافة صور التمييز والعنصرية في إسرائيل.