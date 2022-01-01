بدء العد التنازلي لافتتاح ميدان المحطة ببنها.. مجسم أيقوني ونافورة

أعلنت محافظة القليوبية، بدء العد التنازلي للاستعدادات النهائية لافتتاح ميدان محطة قطار بنها بعد الانتهاء من أعمال التطوير، وذلك ضمن أعمال التطوير التي تشهدها مدينة بنها، وشملت تطوير ميداني وابور الثلج وكاميليا إضافة إلى ميدان المحطة بتكلفة 10 ملايين جنيه، إذ روعي أعلى معدلات الأمان والسلامة لحركة المركبات والمشاة بالميادين، وأيضا تحسين المظهر العام بما يحقق نقلة نوعية جمالية في ميادين المحافظة.

الميدان الجديد ضمن خطة التطويرالحضري

وأوضحت محافظة القليوبية، في بيان لها اليوم، أن الميدان يأتي في إطار خطة المحافظة لتطوير وتجميل الميادين لخلق مظهر جمالي وحضاري لائق، وإيجاد متنفس طبيعي للمواطنين من أبناء المحافظة.

ووجه المحافظ، بأهمية الحفاظ على ما تحقق من أعمال التجميل والتطوير، لتكون واجهة حضارية مميزة ومدخل عاصمة المحافظة للقادم والمغادر من محطة قطار بنها.

تفاصيل تطوير ميدان المحطة

وأوضح بيان المحافظة، أن تطوير الميدان تضمن إنشاء المجسم الأيقوني للمحافظة، وبداخله نافورة متعددة الحركات، وساعة الميدان، وشعار المحافظة، وأحواض زراعة، ومقاعد للمارة، وأرضيات رخام، مع إعادة رصف الميدان بالكامل، وعمل تعديلات مرورية، وإضافة لوحات إرشادية تسمح بحركة مرورية دائرية كاملة، لحل أزمة المرور.

يذكر أن شكل الميدان والتطوير أثار اعتراضات من مواطني المحافظة ومدينة بنها، خلال محاولة افتتاح المشروع تزامنا مع العيد القومي للمحافظة أغسطس الماضي، ما دعا المحافظة لتعديل التصميم والعمل عليه من جديد حتى خرج بشكل حضاري يليق بالعاصمة بنها ومحافظة القليوبية.