تشغيل 3 مكاتب بريد يوم الجمعة أسبوعيا بالغربية

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بدء العمل داخل ثلاث مكاتب بالبريد يوم الجمعة من كل أسبوع، في سابقة هي الأولى من نوعها على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى العمل بمكتب بريد طنطا الرئيسي، ومكتب بريد نادي طنطا الرياضي، من الساعة العاشرة صباحاً حتى الخامسة مساءً، كما سيتم العمل بالمنفذ البريدي رقم 1 (كشك) شارع 306، من الساعة الواحدة ظهراً حتى الثامنة مساءً يوم الجمعة من كل أسبوع.

زيادة عدد مكاتب البريد يوم السبت

وفي السياق ذاته، أشار محافظ الغربية إلى زيادة عدد المكاتب البريدية التي تعمل يوم السبت من كل أسبوع وهي مكتب بريد (طنطا الرئيسي، نادي طنطا الرياضي، ميدان محب، الصاغة، شبشير الحصة، بسيون فرعي، السنطة فرعي، دماط، قطور فرعي، زفتى فرعي) من الثامنة صباحاً وحتى الثالثة عصراً، وكذلك مكتب بريد (مرور طنطا، مرور كفر الزيات، مرور زفتى)، ويبدأ العمل بهما من الثامنة صباحاً وينتهي في الثانية ظهراً، إضافة إلى بريد السيارة المتنقلة رقم 1 أمام نادي ماتريكس من العاشرة صباحاً حتى الرابعة عصراً، والمنفذ البريدي رقم 1 بشارع 306 ويكون العمل به من العاشرة صباحاً حتى الخامسة مساءً.

الحد من التزاحم

ومن جانبه أوضح عبد الرحمن صفوت مدير عام منطقة البريد بالغربية، نجاح التجربة في يومها الأول، والتي تأتي في إطار حرص المحافظة والهيئة القومية للبريد على صحة وسلامة المواطنين في ظل انتشار فيروس كورونا عن طريق منع التزاحم والتجمعات، وكذلك تسهيلاً على المترددين على مكاتب البريد خاصةً كبار السن.