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محافظ الغربية يعلن تعطيل الدراسة غدا ويطالب المواطنين بالبقاء في المنازل

كتب:

أحمد فتحي
09:39 م | الجمعة 31 ديسمبر 2021
محافظ الغربية

محافظ الغربية

أصدر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، قراراً بتعطيل الدارسة غداً السبت 1/1/2022 بجميع المدارس والمعاهد الأزهرية في نطاق المحافظة، حرصاً على سلامة الطلاب، وذلك نظراً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية باستمرار تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ والأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية.

القرار يشمل الطلاب والمعلمين

وشمل القرار الطلاب والمعلمين على أن يستثنى من ذلك القيادات الإشرافية وفقاً لاحتياجات العمل التي يحددها مديرو الإدارات.

البقاء في المنزل وعدم النزول إلا للضرورة

وأهاب الدكتور طارق رحمي، بالمواطنين، البقاء في المنازل وعدم النزول إلا للضرورة مع الابتعاد عن أعمدة الإنارة واللوحات الإعلانية، كما أهاب بالسائقين الالتزام بالقواعد المرورية واللوحات الإرشادية.

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