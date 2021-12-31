محافظ الغربية: رفع حالة الطوارئ وإلغاء الإجازات لمواجهة تقلبات الطقس

وجه الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، الشكر والتحية إلى رجال الوحدات المحلية في جميع القرى والمدن الذين واصلوا الليل بالنهار من أجل رفع مياه الأمطار، بالتزامن مع وجود انتشار مكثف للمعدات في جميع نقط التمركز تحسباً لاستمرار الأمطار.

رفع حالة الطوارئ لمواجهة تقلبات الطقس

وأكد «رحمي» في بيان صادر اليوم، أن محافظة الغربية رفعت حالة الطوارئ القصوى استعدادا للتعامل مع الأمطار بشكل فوري، وهناك تواصل على مدار الساعة بين غرفة عمليات المحافظة وغرف عمليات رؤساء مجالس المدن والأحياء والوحدات المحلية لمتابعة حالة الطقس أولا بأول، وأيضا تلقي شكاوى للمواطنين وحلها سريعا تزامنا مع موجة الطقس السيئ التي تتعرض لها المحافظة.

وأضاف أن هناك متابعة مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية من أجل دفع سيارات شفط المياه في النقاط المعروفة بتجمع مياه الأمطار فيها، وأيضا شركة الكهرباء من أجل تلقي شكاوى المواطنين عن انقطاع التيار الكهربائي بسبب الطقس والتعامل بشكل فوري على حلها.

أمطار غزيرة في محافظة الغربية

وتتعرض مدن ومراكز وقرى محافظة الغربية، منذ مساء أمس الخميس، لموجة من الطقس السيئ يصاحبها سقوط لأمطار متوسطة وغزيرة ورياح شديدة، دفعت المواطنين إلى ارتداء الملابس الثقيلة للتغلب على حالة الطقس.

كما أعلنت محافظ الغربية حالة الطوارئ القصوى وإلغاء الإجازات في مختلف القطاعات المعنية بالتعامل مع موجة الطقس السيئ، وأيضا انتشار سيارات شفط المياه في شوارع المحافظة للتعامل بشكل فوري مع الأمطار وتيسير حركة سير السيارات والمواطنين، وانتشر رجال المرور على الطرق السريعة والفرعية داخل مدن ومراكز المحافظة لتنظيم حركة سير السيارات.