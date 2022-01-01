دفاع ضحايا حادث الشيخ زايد يطالب بمليون جنيه تعويض مدني مؤقت لكل أسرة متوفى

طلب دفاع المجني عليهم في حادث الشيخ زايد بتعويض مدني مؤقت قدره مليون جنيه لكل ضحية، خلال الدفاع عن الضحايا أمام محكمة جنايات الجيزة التي تنظر محاكمة كريم الهواري نجل رجل الأعمال محمد الهواري المتهم بدهس 4 شباب والتسبب في وفاتهم بسيارته الفارهة.

أسر الضحايا : رفضنا مبالغ مالية كبيرة عشان دم ولادنا

وقالت أسر المجني عليهم لـ«الوطن» خلال حضورهم أولى جلسات محاكمة المتهم كريم الهواري: «أحنا مكملين للنهاية ودم الولاد مش هيروح، وأحنا مش بناخد جنيه ديه على ولادنا لو بنموت من الجوع، في مبالغ كتير أتعرضت علينا من 3 أيام وأحنا قفلنا الكلام ده»، متابعين أن أولادهم ماتوا تحت عجلات سيارة المتهم كريم الهواري عندما دهسهم من الخلف في حادث الشيخ زايد.

تفاصيل إحالة المتهم للجنايات

جاء في أمر الإحالة، أنه في يوم 10 من شهر ديسمبر عام 2021، بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، قيام المتهم «كريم محمد الهواري» بإحراز جوهر مخدر الكوكايين، بقصد التعاطي وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا، مما تسبب في مصرع 4 أشخاص هم المجني عليهم «عبدالله درويش، يوسف محمد العباسي، عمر حمدي، سعيد حسن»، وذلك بسبب إهماله ورعونته وعدم احترامه للوائح والقوانين الخاصة بالسرعة، فقاد سيارته بسرعة جنونية تحت تأثير المواد المخدرة.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم «كريم محمد الهواري»، قاد سيارته بسرعة جاوزت الحد الأقصى المسموح به، تحت تأثير المواد المخدرة، وهو ما أسفر عن مصرع المجني عليهم الـ4، وحاز وأحرز في سيارته مواد كحولية ومخدرة كان واقعا تحت تأثيرها، مما تسبب في حادث الشيخ زايد.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم قاد سيارته وهو بحالة سكر، مما ينجم عن ذلك تعريض حياة المواطنين وأموالهم للخطر، وأتلف أيضا سيارة المجني عليه «حسن حسن عباس»، وذلك بسبب إهماله، وبذلك يكون المتهم «كريم محمد الهواري»، قد ارتكب الجناية والجنحة المنصوص عليها في مواد القانون.