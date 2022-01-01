وصول عائلة كريم الهواري إلى المحكمة لحضور أولى جلسات محاكمته

وصل منذ قليل، عدد من أقارب كريم الهواري نجل رجل الأعمال محمد الهواري المتهم بدهس 4 أفراد بسيارته في الشيخ زايد، إلى محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالكيلو 10 ونصف، لحضور أولى جلسات محاكمته بعد التسبب مصرع 4 شباب في حادث الشيخ زايد، بسبب سرعته الجنونية في القيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

وأحال المستشار حمادة الصاوي، العام المتهم كريم الهواري محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبته عما اتُّهم به من جناية إحرازه جوهر الكوكايين المخدِّر بقصد التعاطي، وتسببه بالخطأ في موت أربعة، منهم ثلاث أطفال.

عدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة

وخلال البيان الصادر عن النيابة العامة، قال المستشار حمادة الصاوي في بيانه، إن ذلك الحادث كان ناشئًا عن إهمال المتهم كريم الهواري ورعونته، وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة بقيادته سيارة بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانونا تحت تأثير تعاطي المادة المخدّرة المشار إليها وأخرى مُسْكرة، دونَ مراعاته المسافة بينه وبين سيارة المجني عليهم، فصدمها من الخلف مطيحًا بها، فحدثت إصابة المجني عليهم التي أودت بحياتهم في حادث الشيخ زايد.

كاميرات المراقبة

وأقامت النيابة العامة، دليلها قبل المتهم كريم الهواري من شهادة عدد من الشهود الذين بلغ عددهم 6 أشخاص، كان منهم اثنان شاهدوا الحادث على نحو ما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة، وثالث سجلت آلة مراقبة خاصة به مجريات الحادث على ذات الصورة، وضابط الشرطة الذي تلقى إخطار الحادث وتولى فحصه، وآخر أجرى التحريات حوله، والطبيبة الشرعية التي فحصت العينة المأخوذة من المتهم، فضلًا عما ثبت للنيابة العامة من مشاهدة مقطع تصوير الحادث المقدم من الشاهد المذكور، وما ثبت من معاينتها لموقع آلة المراقبة التي سجلت هذا المقطع، وما ثبت كذلك من معاينتها مسرح الحادث، وما انتهى إليه تقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي من احتواء العينات المأخوذة من المتهم على الكوكايين والكحول الإيثيلي.