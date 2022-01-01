والدة «يوسف» ضحية حادث الشيخ زايد لـ كريم الهواري: كنت شربهم قبل ميموتوا

حضرت والدة «يوسف» ضحية حادث الشيخ زايد المتهم فيه كريم الهواري نجل رجل الأعمال محمد الهواري، أولى جلسات محاكمة المتهم في الكيلو 10 ونصف بطريق «مصر - الإسكندرية الصحراوي»، وظهرت علامات الحزن الشديد على والدة «يوسف» وكانت تتشح بالسواد، وقالت: «نفسي أوجه سؤال لكريم الهواري، كنت إديهم بق مياه، مش تهرب وتسيبهم بيموتوا».

وأضافت خلال حديثها في بث مباشر لـ«الوطن»: «أنا كنت متأكدة إن ابني قبل ما يموت كان بيقول يا ماما وكان نفسي أشوفه».

محاكمة كريم الهواري

وتنظر محكمة جنايات الجيزة، اليوم، محاكمة" target="_blank" rel="noopener"> كريم الهواري بتهمة إحراز جوهر مخدر الكوكايين، بقصد التعاطي وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا، مما تسبب في مصرع 4 أشخاص هم المجني عليهم «عبدالله درويش، يوسف محمد العباسي، عمر حمدي، سعيد حسن»، وذلك بسبب إهماله ورعونته وعدم احترامه للوائح والقوانين الخاصة بالسرعة، فقاد سيارته بسرعة جنونية تحت تأثير المواد المخدرة.

جزء من أقوال كريم الهواري

وجاءت أقوال «كريم الهواري» في تحقيقات النيابة كالتالي:

س. ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بإحراز مواد مخدرة «كوكاين» في غير الأحوال المصرح بها قانونًا وكان بقصد التعاطي؟

ج. محصلش

س: ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بالتسبب خطأ في موت المجني عليهم والأطفال المتوفيين إلى رحمة مولاهم: «سعيد حسن حسن، وعبدالله درويش، وعمر حمدي، ويوسف محمد العباس»، وكان ذلك ناشئًا عن إهمالك ورعونتك وعدم احترازك ومراعاتك للقوانين واللوائح والأنظمة، بأن قدت المركبة بطريقة ينجم عنها المخاطرة بالأرواح والأموال تحت تأثير مادة المخدر «كوكايين» محل الاتهام الأول، وأخرى مسكر مادة كحولية، ما أدى للاصطدام بالمركبة التي كان يستقلها المجني عليهم، فوقع الحادث وتوفي أكثر من ثلاثة أشخاص وهم المجني عليهم سالفي الذكر، والتي أودت بحياتهم على النحو المبين بتقارير مفتش الصحة، والتي تواترت ما بين كسور بعظام الرأس والجمجمة والصدر والأطراف التي أدت غلى نزيف بالمخ، وقد فررت هاربًا بمعاونة آخر فور وقوع الحادث، دون مساعدة من وقعت عليهم جريمتك أو طلبك للمساعدة بإنقاذ أرواحهم، رغم تمكنك من ذلك حال وقوع الجريمة، كونك بالغاً على أطفال؟

ج: أيوه فعلًا أنا خبطهم ولكن غصب عني، وأنا مكنتش شارب مخدرات أو كحول وبعد الحادثة فقدت الوعي.