السجن 5 سنوات لموظفين بـ«تعليم بنها» تعاطوا مخدرات.. حكم أول من نوعه

شهد اليوم الأول في عام 2022 صدور أول حكم من نوعه من محكمة جنايات بنها، برئاسة المستشار خالد الشباسي، بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه على 5 موظفين بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، بينهم مدرسين، لثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، في القضية رقم 157 لسنة 2021، وذلك فى أول تطبيق لقرارات الكشف عن متعاطي المخدرات بالمصالح الحكومية.

حيثيات حكم محكمة بنها

وجاء في حيثات حكم محكمة جنايات بنها، أن اللجنة الطبية المكلفة بالفحص والكشف عن متعاطي المواد المخدرة من العاملين بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، انتهت إلى ثبوت تعاطى كل من «أ ح ح»، باحث أول بالمديرية، و«م ك أ»، مدرس، و«خ س أ»، مدرس، مخدرى الحشيش والأفيون.

فيما هرب كل من «ع ح ع»، مدير إدارة التوريدات، و«م ك ع»، أخصائي تكنولوجيا بالمديرية من اللجنة لعدم خضوعهما لفحص المخدرات، والتى أحالتهم للنيابة الإدارية والتى بدورها أحالتهم للمحاكمة التأديبية ووقفهم عن العمل، وإبلاغ النيابة العامة بالشق الجنائى لثبوت تعاطي كل من الأول حتى الثالث للمواد المخدرة.

تفاصيل ضبط المتهمين بالتعاطي

ترجع القضية إلى قيام لجنة مكلفة بالفحص والكشف على متعاطي المخدرات من العاملين بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، وثبت تعاطي 3 موظفين بالمديرية لتعاطيهم مخدري الحشيش والأفيون إلى جانب هروب آخرين من الفحص والخضوع للكشف عن تعاطي المواد المخدرة.

وانتهت اللجنة إلى إحالة الموظفين للنيابة الإدارية، والتي بدورها أوقفتهم عن العمل وأحالتهم للمحاكمة التأديبية، وأبلغت النيابة العامة بالشق الجنائى لثبوت تعاطى من الأول للثالث للمواد المخدرة.

وبإحالة القضية للنيابة العامة، انتهت التحقيقات إلى إحالتها لمحكمة جنايات بنها كجناية لتصدر حكمها المشار إليه، كأول حكم من نوعه ضد المتهمين لتطبيق الكشف الدوري على الموظفين بالمصالح والهيئات الحكومية لتعاطي المخدرات.