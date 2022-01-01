بشرى تطرح كليب أغنيتها الجديدة «حاجة واحدة»

طرحت الفنانة بشرى كليب أغنيتها الجديدة «حاجة واحدة» عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وروجت للأغنية عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور «انستجرام»، حيث قالت: «اسمعوا أغنيتي الجديدة حاجة واحدة على يوتيوب».

تفاصيل أغنية حاجة واحدة

كما كشفت الفنانة بشرى عن أنها قد تعاونت في أغنيتها الجديدة حاجة واحدة مع أحمد البرازيلي الذي كتب ولحن الأغنية، أما تولى توزيعها إلهامي دهيمة وأخرجها محمود رشاد.

كلمات أغنية حاجة واحدة

ليه كل واحد لما بيتعرف بواحدة بيبقى نفسه ف حاجة واحدة

وكلنا عارفين هي أيه!!!؟

بالذمة يا ولاد بقى مش عيب أوي عليكو

رافعين راسكو أزاي وفيكو ناس شايفانا بالنظرة دي

ليه كل واحد لما بيتعرف بواحدة بيبقى نفسه ف حاجة واحدة

وكلنا عارفين هي أيه

بالذمة يا ولاد بقى مش عيب قوي عليكو

رافعين راسكو أزاي و فيكو ناس شايفانا بالنظرة دي

حاجة واحدة اللي أنتو شاغلين بالكم بيها

لو مش موجودة بتمشو وتشوفو حاجة بعديها

حاجة واحدة اللي أنتو شاغلين بالكم بيها

لو مش موجودة بتمشو وتشوفو حاجة بعديها

كل واحد فيكم مش فالح غير بس يقضيها

فين الرجوله ليه اتعدمت فيكو فجأة

لو واحدة قالت ليكو لا مبتخلصش من الكلام

من الكلام أه صحيح في منكم رجالة و بقوا عمله نادرة

بس الأغلبية فاكرة أي بنت مش تمام

حاجة واحدة اللي أنتو شاغلين بالكم بيها

لو مش موجودة بتمشو وتشوفو حاجة بعديها

حاجة واحدة اللي أنتو شاغلين بالكم بيها

لو مش موجودة بتمشو وتشوفو حاجة بعديها

كل واحد فيكم مش فالح غير بس يقضيها

أخر أعمال بشري

يذكر أن الفنانة بشري كانت قد شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل الاختيار 2، والذي شاركت فيه بجانب كريم عبد العزيز وأحمد مكي وأسماء أبو اليزيد، وأنجى المقدم، وعدد أخر من الفنانين، وإخراج بيتر ميمي.