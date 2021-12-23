قبول 2450 طالبا بكلية الشرطة بعد إجراء الاختبارات دون تدخل عنصر بشري

أعلن اللواء دكتور أحمد إبراهيم مساعد أول وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، نتيجة القبول للدفعة الجديدة لكلية الشرطة للعام الدراسي 2022/2021.

2354 طالبًا حصلوا على 90%

وأوضح إبراهيم - في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، بمركز بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، بحضور اللواء دكتور نضال يوسف مدير كلية الشرطة وقيادات الأكاديمية، أن إجمالي المتقدمين، بلغ 62 ألفًا و544 طالبًا، منهم 37 ألفًا و554 طالبًا، والثانوية الأزهرية 2944 طالبًا، والثانوية الأمريكية 393 طالبًا والثانوية البريطانية 51 طالبًا.

وأشار إلى أنه بالنسبة لتقسيمات المجموع، بلغ عدد الحاصلين على نسبة من 90٪ فأكثر 2354 طالبًا، وبالنسبة للحاصلين على 80.1٪ إلى 90٪، بلغ 7 آلاف و349 طالبا، فيما بلغ عدد الطلبة الحاصلين على 70.1٪ إلى 80٪، 13 ألفًا و433 طالبًا وبلغ عدد الطلبة الحاصلين على 60 ٪ إلى 70 % 7806 طلاب.

وتابع: «بالنسبة لتقديرات الطلبة المتقدمين الحاصلين على ليسانس الحقوق، منهم 48 طالبًا حاصلًا على درجة الامتياز مع مرتبة الشرف، و9 طلاب حاصلين على درجة الامتياز، و186 طالبًا جيد جدًا مع مرتبة الشرف، و739 طالبًا جيد جدًا، وتقديرات الطلبة المتقدمين الحاصلين على بكالوريوس التربية الرياضية، منهم 55 طالبًا امتياز مع مرتبة الشرف، و30 طالبًا امتياز، و108 طلاب جيد جدا مع مرتبة الشرف و354 طالبا بتقدير جيد جدا».

الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة في الاختبارات

وأضاف مساعد أول وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، أن إجمالي المتقدمين لكشف الهيئة بلغ 12 ألفا و669 طالبا، المستهدف قبولهم منهم 2450 طالبا، منهم 5 آلاف و558 طالبا من خريجي الثانوية العامة، مستهدف منهم 1000 طالب، ومن خريجي كلية الحقوق 4 آلاف و278 طالبا، مستهدف منهم 1400 طالب، ومن خريجي كلية التربية الرياضية 395 طالبا، مستهدف منهم 50 طالبا.

وأكد إبراهيم، أنه تم الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الحاسب الآلي في إجراء الاختبارات، ورصد نتائجها؛ لترتيب الطلاب وفقا للأعلى في مجموع درجات الاختبارات، وقبول العدد المستهدف بصورة آلية، دون تدخل لأي عنصر بشري.