«الأعلى للإعلام» يحذّر: حالة واحدة تمنع بث إعلانات الأغذية الغنية بالملح والسكر

تحت عنوان «محتوى الإعلان والصور»، وضع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، العديد من الضوابط التي يجب أن تلتزم بها وسائل الإعلام، فيما يتعلق بالمواد الدعائية والإعلانية، ضمن مدونة سلوك الطفل وحقوقه الإعلامية، التي دشّنها المجلس بالتعاون مع منظمة «يونيسيف»، والتي تضمّنت في هذا الباب نحو 11 ضابطا ومحظورا، يستعرضها التقرير التالي، وأبرزها ألا تحض الإعلانات عادات استهلاك الأغذية غير الصحية أو أنماط الحياة، كما لا ينبغي أن تعرض إعلانات الأغذية الغنية بالدهون والسكر والملح بأي طريقة قيمة توحي بأنّها ذات قيمة للصحة.

مدونة سلوك الطفل

وبحسب مدونة سلوك الطفل وحقوقه الإعلامية التي وضعها الأعلى للإعلام ومنظمة «يونيسيف»، والتي حصلت «الوطن» على نسخة منها، جاء 11 بندا في باب محتوى الإعلانات والصور، كما يلي:

1- يجب أن تحرص وكالات الدعاية والإعلان والشركات المعلنة على الاستخدام الإيجابي لقوة وتأثير الإعلان، من خلال تزويد إعلاناتها بمحتوى «يروج ويدعم حقوق الأطفال، يشجع سلوكيات الأبوة والأمومة الإيجابية، يتصدى للصور النمطية السلبية للأدوار الاجتماعية، يدعم أنماط الحياة الصحية».

2- يجب ألا يقوض الإعلان السلطة الأبوية وألا يتحدى القيم العائلية.

3- إصدار أي تلميحات جنسية غير ملائمة ضمن أي إعلان، واستخدام الأطفال في إعلانات في هذا الإطار محظور وفقا للمادة 89 من قانون الطفل.

حظر العنف والتنمر

4- كما هو الحال مع أي فرد يجب احترام خصوصية الطفل في تصوير وبث أي إعلانات، بحسب مدونة سلوك الطفل التي وضعها الأعلى للإعلام واليونيسيف.

5- يجب ألا تتعمّد الإعلانات إظهار الأطفال وهم يتعرضون للسخرية، أو تسعى لإثبات أو إظهار الأطفال في صورة من يفتقرون إلى القدرات العقلية أو أدنى من الآخرين، بسبب صغر سنهم أو يسبب سمات فردية، أو بسبب عدم وجود سمة محددة، أو افتقادهم لمهارة بعينها، أو بسبب النوع الاجتماعي، أو بسبب أي نوع من الإعاقة.

6- يجب ألا تحض الإعلانات على التنمّر أو أي عنف عاطفي أو بدني من أي نوع أو شكل.

7- يجب ألا تستفيد الإعلانات من توجه الأطفال الطبيعي للولاء لإقناعهم بشراء المنتجات.

8- ألا تحض الإعلانات عادات استهلاك الأغذية غير الصحية أو أنماط الحياة.

9- لا ينبغي أن تعرض إعلانات الأغذية الغنية بالدهون والسكر والملح بأي طريقة قيمة توحي بأنّها ذات قيمة للصحة.

10- يجب عدم الإعلان عن المواد الغذائية بطريقة تظهر للطفل أنّها بديلة للوجبات الصحية، أو تقوض القيم الغذائية لمختلف فئات الأغذية مثل الخضراوات والبروتينات.

11- يجب ألا تستفيد الإعلانات من قلة خبرة الأطفال أو سذاجتهم لتضليلهم، على سبيل المثال من خلال المبالغة في ميزات المنتج أو الخدمة بطريقة قد تؤدي إلى وجود توقعات غير واقعية للأطفال لهذا المنتج أو الخدمة.