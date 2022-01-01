«الصحة»: تطعيم 130 ألف مواطن بالجرعة الثالثة من لقاح كورونا

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، اليوم، إن الوزارة طعمت 130 ألف مواطن بالجرعة الثالثة من لقاح كورونا، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف كل المواطنين الذين مر على تطعيهم أكثر من 6 أشهر.

وأضاف «عبد الغفار»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الجرعة التنشيطية مهمة لمواجهة جميع التحورات التي تحدث لفيروس كورونا، لافتا إلى أن كل لقاحات كورونا فعالة أمام المتحورات التي تحدث، وإن قلت تكون بنسبة فقط، ولكن الفعالية موجودة.

تسهيلات للحصول على لقاح كورونا

وطالب المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، المواطنين، بسرعة الحصول على اللقاح خاصة وسط التسهيلات التي تقدمها الوزارة لتطعيم المواطنين، التي شملت توفير التطعيم في أماكن عدة يمكن الحصول على اللقاح من خلالها في دقائق، وتضمنت أكشاك تلقي لقاح كورونا الموجودة داخل محطات المترو، والوحدات الصحية ومراكز الشباب القريبة لمكان السكن.

وعن عدد المواطنين الحاصلين على لقاح كورونا، أكد تطعيم أكثر من 55 مليون، وطمأن المواطنين بشأن صحتهم، مشيرا إلى أن الأعراض الجانبية بسيطة وتشبه تطعيمات الأطفال، ولا تحتاج إلى طبيب، مشددا على أن اللقاحات تعمل على قلة الوفيات الناتجة من الفيروس، وكذلك تخفيف حدة الأعراض.

المنحنى الوبائي لفيروس كورونا في مصر

ومن جاغنبها، كشفت وزارة الصحة والسكان، عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى الجمهورية، وطالبت المواطنين، باتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والمداومة على غسيل اليدين والبعد عن الزحام وعدم التكدس للحفاظ على استقرار المنحنى الوبائي لفيروس كورونا في مصر.