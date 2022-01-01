الصحة: الموجة الخامسة لفيروس كورونا «إصابتها كثيرة وأعراضها بسيطة»

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن الموجة الخامسة لفيروس كورونا ستكون أكثر في عدد الإصابات ولكن حدة الأعراض ستكون خفيفة، موضحا أننا نعيش مرحلة انتهاء الموجة الرابعة لفيروس كورونا والموجة الخامسة ستكون خلال فصل الشتاء وتزايد الأعداد بسبب فصل الشتاء وعدم التهوية الجيدة ورغبة المواطنين في الدفئ، وهذه تربة خصبة لانتشار الفيروس.

الموجة الخامسة من فيروس كورونا في مصر

وأوضح رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن المتحور أوميكرون سيكون المتحور السائد في الموجة الخامسة لفيروس كورونا، لافتا إلى أنه ليس بالخطورة التي يتحدث عنها البعض ووفقا للبيانات التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية فإنه أسرع في الانتشار فقط، وكل اللقاحات فعالة وأمنه ضد فيروس كورونا وهذا المتحور أيضا، مطمئنا المواطنين من فعالية لقاحات كورونا حتى وإن قلت تكون بنسبة فقط ولكن الفعالية ثابتة أمام الفيروس.

الصحة توضح أهمية الحصول على لقاحات كورونا

وأضاف «حسني» لقاحات كورونا كان لها العامل الأساسي في تخفيف الضغط على المستشفيات في الموجة الرابعة وجعل الإصابات بسيطة وفى العزل المنزلي فقط، وهى الأداة التي تعمل على النجاة من وفيات كورونا وهذا ماحدث خلال الموجة الرابعة للفيروس «سجلنا أقل معدلات للوفاة مقارنة بالموجات الثلاثة السابقة».

وفي سياق متصل، كشفت وزارة الصحة والسكان، أهمية الاستمرار في اتباع التدابير الصحية للوقاية من فيروس كورونا، وأكدت على استمرار رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي للفيروس وغيره من الأمراض المعدية، وناشدت المواطنين بأهمية الحصول على لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوي والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري وفقا للخطة التي وضعتها الدولة لمواجهة الفيروس.