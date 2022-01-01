الصحة: 80%من حالات كورونا في مصر بالعزل المنزلي.. واللقاح كلمة السر

كشفت تقارير رسمية صادرة عن وزارة الصحة آخر مستجدات الوضع الوبائي، وكشفت التقارير عن حالات كورونا في مصر، وقالت الوزارة إن عدد حالات كورونا في مصر وصل إلى 385575 من ضمنهم 320563 حالة تم شفاؤها، وذلك بعد تسجيل الوزارة أمس إصابة 847 حالة ثبتت تحاليلها إيجابية المسحة وذلك وفقا لإجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تقوم بها وزارة الصحة وفقا لتوجهيات منظمة الصحة العالمية.

حالات كورونا في مصر

وأكدت التقارير ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية، موضحة ارتفاع إجمالي متعافي الفيروس إلى 320563 حتى اليوم بعد تسجيل الوزارة أمس خروج 539 متعافيا، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية الكاملة بالمستشفيات وفقا لتوجيهات منظمة الصحة العالمية.

الصحة: الإجراءات الاحترازية هي سلاح مواجهة كورونا

وأكدت التقارير، أهمية الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والمداومة على غسيل اليدين والبعد عن الزحام وعدم التكدس، لافتة إلى أن الإجراءات الاحترازية هي السلاح الفعال للوقاية من الفيروس بالإضافة إلى الحصول على لقاح كورونا.

وأضافت التقارير، أن لقاحات كورونا لا تعطي مناعة تصل إلى 100%، ولكنها تجعل الأعراض بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها شديدة الخطورة فضلا عنها أنها تخفف الضغط على المنظومة الصحية، وطالبت المواطنين بالحجز للحصول على لقاح كورونا للحد من انتشار العدوي والسيطرة على الفيروس.

وأكدت وزارة الصحة والسكان استمرار رفع درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي للفيروس لحظة بلحظة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية.

وفي سياق متصل، أشار مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، أن 80% من حالات كورونا في مصر هي عزل منزلي وتتراوح أعراضها من بسيطة إلى متوسطة وتخضع لبروتوكول علاج كورونا وتحت إشراف طبي من قبل وزارة الصحة والسكان.

وتابع المصدر في تصريحات خاصة «الوطن»: «معظم الحالات حاصلة على لقاح كورونا، وساهم ذلك في جعل الإصابات بسيطة، وحالات العزل الصحي معظمها كبار سن وأصحاب أمراض مزمنة ولم يتلقوا اللقاح».