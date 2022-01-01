7 أفعال احذرها عند سحب أموالك من الـATM

أصبحت البطاقات الائتمانية خلال الفترة الأخيرة، بديلًا للأموال السائلة «الكاش»، وصار بإمكانك حمل كميات كبيرة من المال في حسابك البنكي، والحصول عليها من خلال ماكينات الصراف الآلي، لكن هناك تصرفات بسيطة تقوم بها تتسبب في سرقة أموالك والاستيلاء على حسابك البنكي.

وترصد «الوطن»، ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية اليومية التي تقدمها للقراء في مجال الاقتصاد، أبرز 7 تصرفات يجب تجنبها عند سحب أموالك من الـATM حتى لا تتعرض للسرقة، وفقا لما ذكره موقع «purewow» الأمريكي، في السطور التالية:

الاحتفاظ بإيصال سحب الأموال

يتخلص الكثيرون من الايصال بعد حصولهم على المال، وذلك من أكبر الأخطاء التي تتسبب في سرقة الحساب؛ لأن الإيصالات تحتوي على جزء من رقم الحساب، وإذا استطاع شخص ما التقاط كلمة السر، يمكنه الاستيلاء على الحساب.

لا تطلب المساعدة من الآخرين

إذا واجهت أي مشكلة مع ماكينة الـ ATM، لا تطلب مساعدة المحيطين، ولا تعط كلمة السر لأي شخص، فقط اسحب البطاقة واتصل بالدعم الفني التابع للبنك.

إخفاء كلمة السر

على الرغم من أن البنوك تركب كاميرات مراقبة للتأكد من شخصية ساحب المال، إلا أن بعض اللصوص المحترفين يخترقونها؛ لذلك لا تجعل أحدًا يراك خلال إدخال كلمة السر.

اختيار ماكينة صراف آلي آمنة

عند سحب أموالك يجب اختيار ماكينة آمنة تتوافر بها الشروط الآتية:

- تواجد في مكان مأهول بالأشخاص، ويتم التردد عليها بشكل دائم.

- اختيار الماكينة التي يتم تغطيتها بألواح حديدية أو زجاجية؛ لأنها الأقل عرضة للسرقة أو الاختراق.

- يفضل اختيار ماكينات داخل أكشاك تخصصها البنوك.

انتبه لماكينات الصراف الآلي

البعض يخترق ماكينات الصراف الآلي من خلال أزرار الماكينة لطباعة الرقم السري للبطاقة، أو خدش فتحة إدخال البطاقة بهدف حجزها داخل الماكينة، إذا شعرت بأن الماكينة غير سليمة فلا تستخدمها.

فتح الباب للآخرين

عند ما تتواجد داخل أكشاك ماكينات الصراف الآلي يبدو أن فتح الباب للقادمين، أمر لطيف، لكنه يعرضك لسرقة أموالك وبطاقة الائتمان أيضًا.

إيقاف البطاقة

إذا لاحظت اختفاء بطاقة الائتمان أو سحبها داخل ماكينة الصراف الآلي، أول ما يجب عليك فعله، هو الاتصال بالبنك وإيقاف بطاقة الائتمان فورًا.