المالية تنفي فرض 5 جنيهات على كل 500 جنيه من ماكينة الصراف الآلي

أكدت وزارة المالية، أنه لا صحة مطلقًا للتصريحات الصحفية المنسوبة للدكتور محمد معيط وزير المالية في أحد المواقع الإخبارية الإلكترونية بشأن «دفع ٥ جنيهات على كل ٥٠٠ جنيه يتم سحبها من ماكينة الصراف الآلي قيمة تأمين الماكينة، وحفاظًا على أموال المواطنين».

الصراف الآلي من اختصاص القطاع المصرفي

وأشارت وزارة المالية، إلى أن ما يؤكد عدم صحة هذه التصريحات المنسوبة لوزير المالية، أن مضمونها الذي يتعلق بماكينات الصراف الآلي، ليس من اختصاص وزارة المالية، وإنما يدخل في اختصاص القطاع المصرفي.

وزارة المالية تنفي

وأكد بيان لوزارة المالية، أن وزير المالية لم يدل بأي تصريحات في هذا الشأن؛ مشيراً إلى أن وزارة المالية لا علاقة لها من قريب أو بعيد بماكينات الصراف الآلي، لافتًا إلى أن ماكينات الصراف الآلي، تتبع القطاع المصرفي.