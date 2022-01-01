«القباج»: المجتمع المدني دعم المشروعات بـ2.4 مليار جنيه في سنة واحدة

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن القيادة السياسية تُقدر العمل المدني في إطار ترسيخ التحول الديموقراطي في مصر، مؤكدةً أن المجتمع المدني أبلى بلاءً حسنا في الفترات السابقة، وأصبح مستقلا إلى حد كبير، ويمكنه تنمية موارده ولديه رؤية وقواعد شبابية وشراكات كبيرة، لافتةً إلى أن المجتمع المدني ساهم بنحو 2.4 مليار جنيه في سنة واحدة.

وأضافت القباج خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم» عبر قناة الحياة: «نحن في مرحلة البناء، والمجتمع المدني يجب أن يلعب دورا قويا في هذا الإطار، والعمل يحتاج إلى تنظيم وقواعد البيانات لمعرفة القطاعات التي يصب فيها، وفي هذا العام سيكون لدينا استراتيجية للمجتمع المدني تؤسس لأدواره، وذلك لأول مرة».

رؤية استراتيجية

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن دور عمل المجتمع المدني في مصر يحتاج إلى رؤية استراتيجية، قبل أن تبدأ كل جمعية في العمل، لأن كل الجمعيات ليست بنفس المستوى، فبعضها يمكنها لعب أدوار كبيرة في مشروعات قومية، وبعضها الآخر يقتصر دوره على قطاع في قرية.

منظومة مميكنة لتدريب الجمعيات الأهلية وتوفيق أوضاعها

وواصلت: «لأول مرة لدينا منظومة مميكنة لتدريب الجمعيات وتوفيق أوضاعها، وسيصبح لها رقم قومي، لتحديد المشروعات التي ستعمل بها، وستحدد الاستراتيجية القطاعات التي سنركز عليها، وبعض الجمعيات الضعيفة في حاجة إلى تطوير قدرات مثل جمعيات تنمية المجتمع، فمنها القوي والضعيف وسيتم إصدار تقرير سنوي بما قدمه المجتمع المدني لمصر، حيث ساهم بنحو 2.4 مليار جنيه في سنة واحدة».